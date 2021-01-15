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رياضة

متفوقا على محمد صلاح.. برونو فيرنانديز يتوج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:49 م
برونو فيرنانديز ومحمد
برونو فيرنانديز ومحمد صلاح
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محمد السعيد
توج برونو فيرنانديز لاعب فريق مانشستر يونايتد بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، عن شهر ديسمبر الماضي.

وذكر الحساب الرسمي للدوري  الإنجليزي، عبر موقع التواصل الإجتماعي " تويتر"، أن برونو فيرنانديز هو أفضل لاعب في البمريميرليج خلال شهر ديسمبر.

ونافس برونو فيرنانديز على جائزة لاعب الشهر كلا من: محمد صلاح ( ليفربول) - ماركوس راشفورد ( مانشستر يونايتد) - ستونز ( مانشستر سيتي) - أنور الغازي وإيمليانو مارتينيز ( أستون فيلا) - بن مبي ( بيرنلي) - توماس سوتشيك ( وست هام).

يذكر أن محمد صلاح يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 13 هدفا، بفارق هدف عن الكوري الجنوبي هيون سون لاعب توتنهام.
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