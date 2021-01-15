متفوقا على محمد صلاح.. برونو فيرنانديز يتوج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

توج برونو فيرنانديز لاعب فريق مانشستر يونايتد بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، عن شهر ديسمبر الماضي.
وذكر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي، عبر موقع التواصل الإجتماعي " تويتر"، أن برونو فيرنانديز هو أفضل لاعب في البمريميرليج خلال شهر ديسمبر.
ونافس برونو فيرنانديز على جائزة لاعب الشهر كلا من: محمد صلاح ( ليفربول) - ماركوس راشفورد ( مانشستر يونايتد) - ستونز ( مانشستر سيتي) - أنور الغازي وإيمليانو مارتينيز ( أستون فيلا) - بن مبي ( بيرنلي) - توماس سوتشيك ( وست هام).
يذكر أن محمد صلاح يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 13 هدفا، بفارق هدف عن الكوري الجنوبي هيون سون لاعب توتنهام.