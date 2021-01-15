الدوري الممتاز.. شوط أول سلبي بين طلائع الجيش ووادي دجلة

ويسعى فريق طلائع الجيش لتحقيق الثلاث نقاط الأولى له في مسابقة الدوري حيث فشل في تحقيق أى انتصار حتي الان وسقط في فخ التعادل مرة واحدة وخسر في 5 مواجهات .





في المقابل يطمح فريق وادي دجلة في خطف الثلاث نقاط، لتحسين مركزه في جدول الترتيب بعد سلسلة من النتائج السلبية التى حققها منذ انطلاق الدوري .





ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الأخير في جدول ترتيب الدورى المصري الممتاز برصيد نقطة وحيدة وجاء فريق وادي دجلة في المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط .