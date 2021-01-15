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حوادث

إصابة 7 عمال بالتسمم إثر شرب مياه بها مبيد زراعي بالخطأ فى المنيا

الجمعة 15/يناير/2021 - 04:09 م
صدى البلد
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ايمن رياض
اصيب 7 عمال بأحد مصانع المستلزمات الزراعية بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مركز ملوى جنوب المنيا بالتسمم لتناولهم مياه مضاف إليها مبيد زراع بطريق الخطأ تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق 



تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، اخطارا من عمليات النجدة، بإصابة 7 عمال بتسمم تناولوا مياه ملوثة، مضاف إليها مبيد زراعي، بطريق الخطأ أثناء العمل بأحد مصانع المستلزمات الزراعية. 

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وضمت قائمة المصابين أحمد. م. ج 16 سنه، وحنان. ع. ع 27 سنه عاملة، وربيعة. ط. م 27 سنه، ومحمود. ف. ع 18 سنه، وأحمد . ف. ع ، 16 سنه، وهدى. س. ب 16 سنه، وعبدالرحيم. م. س 16 سنه، مقيمون جميعا بقرية الخياري بمركز ابوقرقاص .

تم نقل 5 من المصابين إلى مستشفى ملوي العام، ونقل 2 آخرين إلى مركز السموم بالمنيا لاستكمال العلاج تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

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