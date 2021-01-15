ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رد قوي من البحرين دفاعا عن السعودية بسبب ميليشيات الحوثيين

الجمعة 15/يناير/2021 - 04:24 م
البحرين
البحرين
Advertisements
محمود نوفل
أصدرت وزارة الخارجية  البحرينية، بيانا علقت فيه علي استهداف ميليشيا الحوثي للمملكة العربية السعودية، حيث أدانت واستنكرت فيه بشدة إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عددا من الطائرات بدون طيار (مفخخة) باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة. 

وأكدت الخارجية البحرينية في بيانها، أن مثل تلك الأعمال الإرهابية الجبانة التي تقوم بها الميليشيا الإرهابية تعرض أمن وسلامة المدنيين للخطر. ‏

كما جددت المملكة البحرينية وقوفها جانب المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها، مشيدة بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض هذه الطائرات وتدميرها. 

كما دعت الخارجية البحرينية  المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات رادعة ضد الميليشيا الحوثية الإرهابية وكل من يدعمها.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القتل الرحيم.. إعدام حمامة سافرت من أمريكا لأستراليا.. ما القصة؟

بالدولار.. تعرف على سعر فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها

ماذا يحدث للجسم عند تناول البقدونس؟.. إليك الفوائد والأضرار