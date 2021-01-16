خاص| نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى: ارتفاع الاحتياطي النقدي يعكس نجاح السياسات الاقتصادية

أكد المهندس محمد البستانى نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، على كفاءة البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية، مؤكدا أن ارتفاع الاحتياطى النقدي يعكس قدرة الاقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية علي مواجهة الأزمات التي ضربت العالم وآخرها جائحة كورونا.





وأضاف البستانى لـــ"صدى البلد"، أن الرسالة تعكس نجاح القيادة السياسية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أسهم فى تحسين الاقتصاد المصرى وعزز ثقة المستثمرين في الداخل والخارج.





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وأشار، إلى أن سوق العقارات سينتعش خلال العام الحالى حيث أن السوق العقارى يتميز بالعديد من المقومات التى جعلته يتصدر الاقتصاد المصرى مما ساعد كثير فى التنمية من خلال المشروعات التى تنفذها الدولة وعلى رئسها العاصمة الإدارية الجديدة وما تم من إنجاز بهذا المشروع العملاق ساعد فى الحفاظ على معدل نمو للقطاع برغم تأثر باقى القطاعات الاقتصادية بجائحة كورونا.



