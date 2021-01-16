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اقتصاد

خاص| نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى: ارتفاع الاحتياطي النقدي يعكس نجاح السياسات الاقتصادية

السبت 16/يناير/2021 - 12:02 ص
غرفة القاهرة التجارية
غرفة القاهرة التجارية
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آمنة عبدالعظيم
أكد المهندس محمد البستانى نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، على كفاءة البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية، مؤكدا أن ارتفاع الاحتياطى النقدي يعكس قدرة الاقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية علي مواجهة الأزمات التي ضربت العالم وآخرها جائحة كورونا. 

وأضاف البستانى لـــ"صدى البلد"، أن الرسالة تعكس نجاح  القيادة السياسية في تنفيذ برنامج  الإصلاح الاقتصادي الذي أسهم فى تحسين الاقتصاد المصرى وعزز  ثقة المستثمرين في الداخل والخارج.

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وأشار، إلى أن سوق العقارات سينتعش خلال العام الحالى حيث أن السوق العقارى يتميز بالعديد من المقومات التى جعلته يتصدر الاقتصاد المصرى مما ساعد كثير فى التنمية من خلال المشروعات التى تنفذها الدولة وعلى رئسها العاصمة الإدارية الجديدة وما تم من إنجاز بهذا المشروع العملاق ساعد فى الحفاظ على معدل نمو للقطاع برغم تأثر باقى القطاعات الاقتصادية بجائحة كورونا.

وكان  البنك المركزى المصرى قد أعلن خلال الأسبوع الجارى أن إحتياطى النقد الأجنبى ارتفع ليسجل 40.062 مليار دولار بنهاية 2020 مقابل 39.2 مليار دولار في نوفمبر السابق له، بزيادة قدرها 840 مليون دولار وتسلمت مصر الشهر الماضي الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.6 مليار دولار.
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