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رياضة

رئيسا شرفيا لـ الاتحاد الأفريقي.. عيسى حياتو يعود من جديد للكاف

الجمعة 15/يناير/2021 - 08:24 م
عيسي حياتو
عيسي حياتو
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حسن العمدة
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، منح الكاميروني عيسي حياتو رئيس الكاف السابق، منصب الرئيس الشرفي.

وكرم الكاميروني عيسي حياتو من جانب جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وجاء ذلك خلال افتتاح كأس أمم إفريقيا للمحليين التي ستقام بالكاميرون من 16 يناير إلى 7 فبراير 2021 .

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" المواعيد الرسمية لمباريات دوري أبطال أفريقيا من بداية دور المجموعات حتي المباراة النهائية.

ويلعب الأهلي في مجموعة تضم كلا من: فيتا كلوب الكونغولي، سيمبا التنزاني، والمريخ السوداني.

أما الزمالك فيتواجد في المجموعة الرابعة وتضم، الترجي التونسي، مولودية الجزائر، وتونجيت السنغالي.

وسيكون مشوار البطولة كما يلي:

دور المجموعات:
الجولة الأولى: 12 إلى 13 فبراير

الجولة الثانية: 23 فبراير

الجولة الثالثة: 5 و6 مارس

الجولة الرابعة: 16 و17 مارس

الجولة الخامسة: 2 إلى 4 إبريل

الجولة السادسة: 9 إلى 11 إبريل

ربع النهائي:
مباراة الذهاب: 14 إلى 16 مايو

مباراة العودة: 21 إلى 23 مايو

نصف النهائي:
مباراة الذهاب: 18 إلى 20 يونيو

مباراة العودة: 25 إلى 27 يونيو

النهائي: 17 يوليو

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