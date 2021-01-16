أخبار الفن| القبض على السورية إنجي خوري بعد الفيديوهات الفاضحة.. صحيفة الحالة الجنائية تهدد مصير حسن شاكوش بنقابة الموسيقيين

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو الآتي:





نشرت الفنانة إيمان السيد، صورة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، أعلنت فيها تعافيها من فيروس كورونا المستجد.





نشر الفنان محمد عز، عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، صورة من تحليل فيروس كورونا، يكشف سلبية العينة لديه، وعلق قائلًا: «الحمد لله رب العالمين مسحه سلبيه ربنا يشفي كل مريض متستهتروش. وخلوا بالكم من نفسكم».





كشفت تقارير إخبارية صادرة عن صحف لبنانية، تفاصيل إلقاء القبض على الفنانة السورية إنجي خوري، وتوقيفها من قبل الأمن الجنائي السوري في محيط منطقة المزة السورية، بعد الدعوى القضائية التي رفعتها ضدها الفنانة اللبنانية شيراز.





أكد أحمد رمضان -سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية- أن إجراءات قيد مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بالنقابة مهددة لعدم استكمال أوراقه المطلوب تقديمها للنقابة، بعد نجاحه في اختبارات عضوية نقابة الموسيقيين قبل 3 شهور.





طرح المنتج وليد منصور البوسترات الرسمية لفيلم "أهل الكهف" حيث تم تصميم بوستر لكل نجم ومن المقرر طرح الفيلم بالسينما في موسم الصيف المقبل 2021.





قال وائل الرومي -مخرج فيلم ديك العياط- إن حمو بيكا وعمر كمال يشاركان في بطولة الفيلم كممثلين وليس مطربين، ولكن هناك أغنية لـ «عمر» بالفيلم المنتظر تصويره خلال الفترة القليلة المُقبلة.





حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الساعات الماضية، بعدما كشفت تقارير إخبارية صادرة عن صحف لبنانية، تفاصيل إلقاء القبض على الفنانة السورية إنجي خوري، وتوقيفها من قبل الأمن الجنائي السوري في محيط منطقة المزة السورية، بعد الدعوى القضائية التي رفعتها ضدها الفنانة اللبنانية شيراز.





أثارت فتاة شبيهة للفنانة زبيدة ثروت، حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا بعد انتشار صور لفتاة تشبه الفنانة الكبيرة إلى حد كبير، وحظت على تفاعل كبير بين النشطاء.





تداول عدد من نشطاء السوشيال ميديا، صورًا للفنانة السورية انجي خوري، التي أظهرت فيها تاريخ ميلادها وعمرها الحقيقي، فـ اسمها بالكامل نجوى خليق الله إبراهيم خليل، وولدت بمدينة حلب السورية في 12 أكتوبر عام 1997، أي أن عمرها 23 عامًا.



