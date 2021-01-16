هل إطفاء السيارة مباشرة بعد السفر بها تصرف صحيح؟

الكثير من سائقي السيارات لا يقوموا بأطفاء المحرك بعد السفر بالسيارة او قطع مسافة طويله بها و البعض الاخر لا يهتم بشأن المحرك أو السيارة و يقوم بأطفاء المحرك بشكل مباشر بعد السفر بالسيارة او قطع مسافة طويله بها واختلف البعض حول هذا الامر.





يختلف الامر كثيرا من سيارات البنزين او الدزل او التيربو، السيارات البنزين الحديثة لا تتأثر بمثل هذة الاشياء، لأن حرارتها تكون معتدلة دائما، اما اذا كان لكن إذا كان محركك ديزل أو تيربوفترتفع درجة الحرارة بشكل كبير.





خلال السفر ترتفع عدد دورات المحرك إلى من 6000 دورة في الدقيقة الواحدة، وهذا الامر ينتج عنة حرارة عالية جدا داخل المحرك وبالتالي يتطلب التبريد المستمر وتشغيل المراوح و فتح صمام المياة لمرورها داخل المحرك.





يجب علي قائدي السيارات الديزل والتيربو ترك السيارة تعمل لمدة 5 دقائق علي الااكثر بعد الوصول للواجهة المطلوبة حتى يتم تبريد المحرك بشكل سهل و دون تضررة وللحفاظ علية اطول فترة ممكنة.





عند إطفاء السيارة بشكل مفاجئ تتوقف دورات التبريد داخل السيارة مثل الزيت والماء مما يترتب علية الضرر بأجزاء المحرك الداخلية، لذلك ينصح مهندسوا السيارات والمحركات بعدم إيقاف محرك السيارة الديزل أو التيربو بشكل مباشر بعد السفر.