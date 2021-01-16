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محافظات

ماكر بطبعه.. الثعلب البري صديق السياح بالفرافرة في الوادي الجديد.. صور

السبت 16/يناير/2021 - 01:17 ص
الثعلب البري
الثعلب البري
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منصور ابوالعلمين
تعتبر الثعالب من الثدييات من فصيلة الكلبيات، وتتغذى على القوارض وصغار الثدييات كالأرانب وكذلك الزواحف والطيور وتنتشر بالصحراء البيضاء بالفرافرة فيالوادي الجديد.

وتوجد تلك الثعالب بكثرة في صحراء الفرافرة علي الحدود الغربية الليبية, ويعتبر ثعلب الصحراء أبيض اللون ذو الأذنيْن الطويلتيْن والأنف الدقيق والجسم الضئيل ، والذى يعيش فى محمية الصحراء البيضاء بالفرافرة .

يقول محسن فضل مرشد سياحي ان الثعالب المتواجده  بالصحراء  تستأنس بالسائحين وتتعايش معها ، فهذا هو حال تلك الكائنات المفترسة التى حولتها الصحارى الى مستانثة تتنظر وصول الأفواج السياحية  اليها  لتأكل من بواقي الأطعمة  التي يتركها السياح بالصحراء .
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واوضح انها تتغذى  ايضا على بقايا الطعام، وتتميز الثعالب بحاسة شم قوية وسرعة حركة عالية لأنه رشيق الجسم،  بالاضافة الي انه يحافظ  على التوازن الطبيعي للبيئة، حيث إن كل حيوان له اهميته في اكتمال التنوع البيولوجى وتوازن الطبيعة.

واكد ان الثعالب تسير فى شكل مجموعات قاطعة عشرات الكليومترات طوال فترات الليل تبحث عن ما يسد جوعها من الفرائس المختلفة كالارانب البرية والفئران والثعابين الصغيرة التى تعيش فى تلك البيئة القاحلة.

ولفت الي أن الثعلب يعد أحد المعالم بمحمية الصحراء البيضاء والتى تعتبر مأوي للثعالب ومن كثرة  زيارة السائحين اليها أعتادت الثعالب علي مجاورة الوفود السياحيه وبمجرد ان تشم رائحة  بقايا الطعام تتجمع الثعالب فى شكل مجموعات  ولا تخشي  وجود الانسان.

واكد اسلام  محمود متخصص في رحلات السفاري أنه عاشر تلك الثعالب اثناء تواجده في الصحراء البيضاء مع احدي الوفود السياحية لافتا الي ان السياح بمجرد رؤيتهم لتلك الثعالب ينتابهم الفزع والرعب ولكن سرعان ما يتلاشى ذلك بمجرد اخبارهم عن قصص تلك الثعالب ومرافقتها للافواج السياحية فى ربوع الصحراء .

وتابع انه من السهل أن تستقطب ثعلبا بريا فى الصحراء اسهل بكثير من ان تستقطب كلبا شريدا ، حيث تبدأ عملية استقطاب تلك الثعالب بمجرد تجمعها ، فيتم القاء فتات الطعام اليها حتى تشعر بالامان ثم نبدا بالقاء قطع اللحم بجوار السائحين حتى تتجمع بجوارهم الثعالب  وما ان تشعر بالامان والاستئناث يتم اطعامه باليد ويتم التقاط الصور التذكارية بجوارها واثناء عملية اطعامها.

وأوضح اسلام  أن الثعلب يطلق عليه  صديق السياح  اسوه باطلاق لقب  صديق الفلاح على طائر ابو قردان ، كما اشار ان معظم المنظمين والمسئولين عن البيئة  يسعون دائما للحفاظ على ذلك الحيوان وعدم قتله او تهديده وتهجيره من المنطقة نظرا لكونه من اقدم الحيوانات الموجود بالمنطقة بالاضافة الى انه نوعية  نادرة من الثعالب مما جعله ياخذ شكل وملامح ولون الصحراء البيضاء.

واضاف ان الثعلب مهما أستأنس فهو ماكر بطبعه ، فما ان يحل الليل وتخلد الافواج السياحية الى النوم حتى تقوم تلك الثعالب بسرقة الاحذية والمتعلقات الشخصية لزوار المكان وكل ما يمكنها حمله وتفر به بعيدا وتدفنه فى الرمال .

وأكد أن الصحراء البيضاء اخذت شهره عالميه بدليل أن الوفود السياحية  تسأل عن الثعالب بمجرد الوصول الي محمية الصحراء البيضاء بالفرافرة.

ماكر بطبعه.. الثعلب البري صديق السياح بالفرافرة في الوادي الجديد.. صور
ماكر بطبعه.. الثعلب البري صديق السياح بالفرافرة في الوادي الجديد.. صور
ماكر بطبعه.. الثعلب البري صديق السياح بالفرافرة في الوادي الجديد.. صور
ماكر بطبعه.. الثعلب البري صديق السياح بالفرافرة في الوادي الجديد.. صور
ماكر بطبعه.. الثعلب البري صديق السياح بالفرافرة في الوادي الجديد.. صور
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