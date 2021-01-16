ببغاء يقدم عرض زواج لفتاة حسناء.. شاهد رد فعلها





نقل شاب عرض زواجه إلى آفاق جديدة من الإبداع، عن طريق الاستعانة بمساعدة من موظفي حديقة الحيوان في طلب يد حبيبته.





قام الببغاء الأسود ويدعى «إيولي» بتسليم العروس إيرين ملاحظة خاصة على ورقة خلال عرض الطيور في Crocoseum.





فقد وضع حبيبها خطة محكمة لكي يفاجئها، حيث اعتقدت إيرين أنها كانت تشارك فقط في عرض للطيور انتهى بتلقيها ملاحظة من الطائر بطلب الزواج.





وبمجرد أن فتحته واستدارت، كان صديقها جيسي يجلس على ركبة واحدة، وبيده خاتم الخطبة، يطلب منها الزواج.





لقد أسعدت هذه الخطوة زملائها من رواد حديقة الحيوان وتركت إيرين تبكي قبل أن تقبل اقتراحه بلطف.





قالت حديقة حيوان أستراليا على فيسبوك: "تهانينا لضيفينا، جيسي وإيرين، اللذان طرحا عرض زواجهما في Crocoseum".

يتفنن المحب في اختيار عرض الزواج الفريد من نوعه لطلب يد محبوبته، ففي أحد أغرب عروض الزواج استخدم شاب ببغاء أسود في طلب الزواج من حبيبته داخل حديقة حيوان في أستراليا.