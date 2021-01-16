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أخبار العالم

وسائل إعلام: ترامب يدرس العفو عن مستشاره السابق ستيف بانون

السبت 16/يناير/2021 - 02:43 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

قالت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، اليوم السبت، إن الرئيس دونالد ترامب يفكر في العفو عن مستشاره السابق ستيف بانون المتهم بالاحتيال في قضية بناء الجدار مع المكسيك.

وأضافت المجلة أنه من المتوقع أن يصدر ترمب مراسيم العفو على دفعتين اليوم والأربعاء المقبل قبيل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وفي أغسطس الماضي، م وجهت نيابة منطقة مانهاتن في نيويرك تهما بالاحتيال إلى 4 أشخاص، ومن بينهم المستشار السابق للرئيس الأمريكي، ستيفن بانون. تتعلق القضية بحملة جمع التبرعات عبر الإنترنت لبناء الجدار المكسيكي الذي كان يسعى إليه ترامب.

وحسب التحقيقات، استولى بانون، الذي شغل منصب مستشار ترامب لشؤون السياسية والاستراتيجية في فترة يناير-أغسطس 2017، على أكثر من مليون دولار من الأموال التي جمعتها الحملة، صرف جزءا منها لحاجاته الشخصية. 
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