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أخبار العالم

بسبب النزعة الانفصالية.. الداخلية الفرنسية تغلق 9 مساجد

السبت 16/يناير/2021 - 10:30 ص
إغلاق مساجد في فرنسا
إغلاق مساجد في فرنسا
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قسم الخارجي
أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، إغلاق  9 قاعات للصلاة ومساجد خلال الأسابيع القليلة الماضية في فرنسا. 

وقال الوزير الفرنسي على تويتر: "أغلقت 9 من بين 18 دار عبادة تمت مراقبتها بشكل خاص بطلب مني"، وأضاف "نتخذ إجراءات حازمة ضد النزعة الانفصالية الإسلامية". 

وأبدى مبعوث أمريكي، قلق الولايات المتحدة بشأن حرية الأديان في فرنسا.

وبحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" في نبأ عاجل، حذر المبعوث الامريكي ردا على الأصوات المتخوفة بشأن حرية الأديان في فرنسا، من التدابير "القاسية" للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويأتي ذلك في أعقاب طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من قيادات إسلامية في بلاده قبول "ميثاق قيم الجمهورية، كجزء من حملته الواسعة ضد "المتشددين" وما سماه بـ"الانعزالية الإسلامية".
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