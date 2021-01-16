تنفيذ 611 حكما قضائيا وضبط 586 مخالفة مرورية و28 قضية تموينية في حملة بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان اليوم السبت حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، وأيضًا ضبط العديد من المخالفات وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء عصام عثمان مدير الأمن.





ونجحت جهود الأجهزة في مجال ضبط حائزى الأسلحة النارية والمواد والأقراص المخدرة في ضبط 6 متهمين وبحوزتهم كمية من نبات البانجو تزن (2.5) كيلو جرام ، بجانب (6) أسلحة نارية و (5) جرام هيروين ، و 5 جرام شابو ، علاوة على ضبط سلاح أبيض.





وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 611 حكم قضائى شملت ضبط ( 111) حكم حبس جزئي ، و( 22 ) حكم حبس مستأنف ، و( 336 ) أحكام غرامات ، و( 139 ) أحكام المخالفات ، بجانب 3 جنايات .









وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 28 قضية تموينية شملت ضبط 2 قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمى ، و( 7 ) قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 11 قضية لعدم حمل شهادة صحية ، علاوة على ضبط 4 قضايا لمخالفات المخابز البلدية ، علاوة على ضبط 3 قضايا لاستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها ، فضلًا عن ضبط قضية لتجميع الدقيق البلدى المدعم .





وفي مجال ضبط القضايا المرورية،تم ضبط 586 مخالفة مرورية شملت ضبط دراجة نارية وتوك توك بدون ترخيص ، بجانب التصالح الفورى فى 108 مخالفة ، وتحرير 189 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 84 حالة لعدم قبول التصالح ، بالإضافة إلى تحرير 106 مخالفة تجاوز حد السرعة ، فضلًا عن تحرير 97 مخالفة متنوعة .





وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .





اقرأ أيضًا:يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.