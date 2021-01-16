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رياضة

عصام عبد الفتاح يتوجه إلى الجزائر للإشراف على حكام تصفيات أمم المغرب

السبت 16/يناير/2021 - 11:53 ص
عصام عبدالفتاح
عصام عبدالفتاح
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يسرى غازى
توجه عصام عبد الفتاح، مسئول التطوير في لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، إلى الجزائر للإشراف على حكام التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا المقرر إقامتها فى المغرب.


وغادر القاهرة يوم الجمعة الماضى ٥ حكام مصريين إلى الجزائر من أجل المشاركة فى إدارة تصفيات كأس الأمم الأفريقية للناشئين المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٣ يناير الجاري.


وضمت قائمة خماسي التحكيم المصري الثنائى الدولى إبراهيم نور الدين وأمين عمر، والمساعدين هاني عبد الفتاح وأحمد حسام طه وشاهندة المغربي، ممثلة عن التحكيم النسائى.


واختار اتحاد شمال أفريقيا خمسة حكام من مصر للمشاركة في إدارة تصفيات كأس الأمم الأفريقية للناشئين المقرر إقامتها فى المغرب.


يأتي ذلك بعدما تم الإعلان عن إلغاء منافسات بطولة كأس العالم للشباب بسبب تداعيات فيروس كورونا فى ربوع دول العالم.


يذكر أن منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين انسحب من دورة شمال أفريقيا فى تونس بعد انتشار فيروس كورونا فى صفوف شباب الفراعنة.


وأحالت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد تقرير لجنة تقصى الحقائق الذى تمت صياغته تحت إشراف اللجنة التى ترأسها المستشار حسين حلمى وأدان خلاله القصور الطبي والإدارى فى جهاز منتخب الشباب بالكامل.
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