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رياضة

فشل صفقة مصطفى محمد خسارة فادحة لـ سانت إيتيان.. الأرقام توضح

السبت 16/يناير/2021 - 02:35 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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محمد السعيد
بعد حالة من الجدل، أعلن نادي الزمالك، أمس الجمعة، إيقاف المفاوضات مع نادي سانت إيتيان الفرنسي لضم مهاجم الفريق مصطفى محمد بشكل نهائي.

جاء قرار نادي الزمالك، ردا على تصريحات رولاند لومير رئيس نادي سانت إيتيان الاستفزازية، وتهديده لمسؤولي نادي الزمالك، بالكشف عن أسماء أشخاص داخل القلعة البيضاء، طلبوا عمولات من أجل إنهاء الصفقة.

لماذا يعد فشل صفقة مصطفى محمد خسارة فادحة لـ سانت إيتيان؟
سانت إيتيان يحتاج بشدة إلى مهاجم بمستوى مصطفى محمد، لحل الأزمة التهديفية التي يعاني منها الفريق، حيث يأتي في المركز الرابع ضمن قائمة أسوأ خط هجوم في الدوري الفرنسي هذا الموسم، برصيد 20 هدفا.

القيمة التسويقية لـ مصطفى محمد في تضاعف مستمر، حيث ارتفعت قيمته التسويقية خلال الفترة الأخيرة من 950 ألف يورو إلى 2.5 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي، وبالتالي كان سيحقق مكاسب مادية كبرى للنادي الفرنسي حال تمت الصفقة.

نادي سانت إيتيان سيكون بحاجة إلى مبالغ طائلة لتعويض فشل صفقة مصطفى محمد، حيث أكدت تقارير فرنسية، أن إدارة النادي الفرنسي تستهدف التعاقد مع  النسماوي أدريان جربيتش مهاجم لوريان لتعويض فشل مصطفى محمد.

القيمة التسويقية لـ أدريان جربيتش تبلغ  7 ملايين يوور، وهو مبلغ كبير للغاية على سانت إيتيان، كما أن اللاعب محط اهتمام العديد من الأندية الإيطالية مثل كرتوني وبولونيا وبينفينتو، وبالتالي عملية حصول سانت إيتيان على خدمات اللاعب النسماوي لن تكون سهلة.
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