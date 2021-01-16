ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ أسيوط يعلن استمرار حملات إزالة جميع التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء

السبت 16/يناير/2021 - 02:50 م
إزالة البناء المخالف
إزالة البناء المخالف
Advertisements
إيهاب عمر
أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بجميع قرى ومراكز المحافظة باستخدام معدات الحملات الميكانيكية ومعدات وحدة التدخل السريع بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حازمة مع التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة حفاظًا على رقعة الأرض الزراعية وحق الشعب ومواجهة البناء العشوائي والمخالف وتحرير المحاضر الفورية للمخالفين.

وشدد محافظ أسيوط على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة ومخالفات البناء بصفة فورية تحت الإشراف المباشر لرؤساء المراكز والأحياء فضلا عن التنسيق مع مديرية الزراعة ومسئولى حماية الأراضى لمنع أي تعديات فى مهدها حفاظًا على رقعة الأرض الزراعية ومنع تبويرها لتوفير الأمن الغذائى والتوسع فى زراعة محاصيل جديدة تساهم فى زيادة الأمن الغذائى. 

اقرأ أيضا:

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة القوصية برئاسة هويدة شافعى بدوى رئيس المركز، قد شنت حملة مكبرة بمشاركة مسئولى أملاك الدولة والإدارة الهندسية بالمركز واستهدفت ازالة 5 حالات تعد على أراضى زراعية وبعض مخالفات البناء وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

كان محافظ أسيوط قد ترأس العديد من حملات ازالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والبناء المخالف بقرى ومراكز المحافظة بالإضافة إلى متابعته المستمرة وجولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية والوقوف على معدلات التنفيذ فى منظومة التصالح، مجددًا مناشدته للمواطنين باستغلال مد فترة تقديم طلبات التصالح وسداد جدية التصالح حتى نهاية مارس 2021 والتوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد جدية التصالح طبقًا لأحكام القانون لتقنين أوضاعهم، مضيفا أنه لن يتم السماح بأي مخالفة بناء جديدة، تنفيذا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بالمضي قدمًا في ملف التصالح في مخالفات البناء وتقديم كل أوجه الدعم وتذليل العقبات أمام المواطنين.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لتسهيل التصالح.. وصول 800 لوحة للكتل القريبة للحيز العمراني فى أسيوط

محافظ أسيوط يناشد المواطنين تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء قبل 30 نوفمبر

محافظ البحيرة: تحصيل 983 مليون جنيه قيمة التصالح في مخالفات البناء

محافظ البحيرة: انتهاء مهلة التصالح في مخالفات البناء غدًا ولا تهاون مع المخالفين

للارتقاء بسير العمل .. حركة تنقلات محدودة لرؤساء الوحدات المحلية بالبحيرة

بعد مد مهلة التصالح... محافظ البحيرة: لا تهاون فى استرداد حق الدولة

ترشيحاتنا

هل ترك سجادة الصلاة مفرودة على الأرض طول اليوم حرام؟.. الإفتاء تجيب

بعد إلغاء التفاوض مع فريق سانت إتيان.. مصطفى محمد يشعل السوشيال ميديا بـ تغريدة

وفاة رئيس قسم النساء والتوليد بطب جامعة طنطا متأثرا بإصابته بكورونا

هبة مجدي تطلب الدعاء من جمهورها.. شاهد

طلب عاجل من منظمة الصحة العالمية إلى دول العالم

الأهلي يرفض التراجع عن قضايا لافتة القرن ضد الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحمي من السرطان.. 5 فوائد لن تصدقها لـ العرق سوس

رغم تعدد الأعراض.. علاج سوء الهضم بالعسل والليمون

حكايات من زمن فات| حقيقة تسبب العلاقات النسائية فى رفض كريمة مختار الزواج من نور الدمرداش