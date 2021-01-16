محافظ أسيوط يعلن استمرار حملات إزالة جميع التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بجميع قرى ومراكز المحافظة باستخدام معدات الحملات الميكانيكية ومعدات وحدة التدخل السريع بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حازمة مع التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة حفاظًا على رقعة الأرض الزراعية وحق الشعب ومواجهة البناء العشوائي والمخالف وتحرير المحاضر الفورية للمخالفين.





وشدد محافظ أسيوط على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة ومخالفات البناء بصفة فورية تحت الإشراف المباشر لرؤساء المراكز والأحياء فضلا عن التنسيق مع مديرية الزراعة ومسئولى حماية الأراضى لمنع أي تعديات فى مهدها حفاظًا على رقعة الأرض الزراعية ومنع تبويرها لتوفير الأمن الغذائى والتوسع فى زراعة محاصيل جديدة تساهم فى زيادة الأمن الغذائى.





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وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة القوصية برئاسة هويدة شافعى بدوى رئيس المركز، قد شنت حملة مكبرة بمشاركة مسئولى أملاك الدولة والإدارة الهندسية بالمركز واستهدفت ازالة 5 حالات تعد على أراضى زراعية وبعض مخالفات البناء وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



