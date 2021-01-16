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رياضة

استعدادا لمواجهة الجونة.. شيكابالا وعبد الشافي ينتظمان في تدريبات الزمالك الجماعية

السبت 16/يناير/2021 - 03:33 م
شيكابالا وعبدالشافي
شيكابالا وعبدالشافي
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
انتظم الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا، ومحمد عبدالشافي في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليًا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشارك الثنائي في التدريبات الجماعية للفريق بعد خضوعهم أمس لبعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم.

وحرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة سريعة مع  لاعبى الفريق بحضور جهازه المعاون وعبد الحليم علي مدير الكرة قبل انطلاق التدريبات الجماعية.

وشهدت الجلسة حديثا خاصا بين المدير الفني واللاعبين عن المباراة المقبلة أمام الجونة في بطولة الدوري، حيث شرح باتشيكو بعض النقاط الفنية المراد تنفيذها خلال المران.

ويسعى باتشيكو لمواصلة مسيرة الانتصارات التى تحققت فى المباريات الأربع الأخيرة أمام فرق سموحة وإنبى وطلائع الجيش والمصري سبقها التعادل مع بيراميدز والفوز على المقاولون ليحصد 16 نقطة فى المركز الثانى بنفس الرصيد بالتساوى مع الأهلى.

ويواصل فريق الزمالك استعداداته لمواجهة نظيره الجونة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

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