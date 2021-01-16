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برلمان

صناعة النواب: لا يجب التسرع في تصفية الحديد والصلب

السبت 16/يناير/2021 - 03:57 م
تصفية شركة الحديد
تصفية شركة الحديد والصلب
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فريدة محمد
أكدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، أن مسألة تصفية شركة الحديد والصلب لا يجب أن تخضع للأحكام المتسرعة، ولا يمكن حل الشركة أو طرح سيناريو نهائي بشأنها بناءً على العواطف وإنما بالنظر إلى سلسلة من الأرقام الخاصة بعوائد الشركة وماتحققه من خسائر أو مكاسب بشكل عقلاني ومنهجي بحت.


واعتبرت اللجنة أن وجهات النظر المختلفة حول ما آلت إليه الأمور، سواء ما تراه الحكومة أو يدفع به المعترضين والمؤيدين للقرار، يجب أن يخضع للنقاش العقلاني المحكوم بالأرقام والدراسات والبحوث العلمية حول قدرات شركة الحديد والصلب بحلوان، وما يمكن أن يكبدنا محاولات تطويرها من عدمه.


ولفتت النظر إلى أن شركة الحديد والصلب المصرية، هي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وهي تعاني من نزيف مستمر في الخسائر، حيث بلغت الخسائر المرحلة فى 30/6/2020 حوالى 8.5 مليار جنيه.


وأوضحت اللجنة أن الطاقة التصميمية للمصنع 1.2 مليون طن صلب/سنة، تعرضت للتراجع بسبب الحالة الفنية المتدنية للمعدات، وهو ما أدي لانخفاض كميات الإنتاج، حيث تم إنتاج 133 ألف طن خلال العام المالى 2017 /2018 بنسبة 11% من الطاقة التصميمية ووصلت إلى 10% فى 30/6/ 2020، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع باهظ لتكلفة الإنتاج بالمقارنة بسعر البيع.


وتعكف اللجنة على دراسة هذا الموضوع بعقلانية بعيدا عن الرومانسية وطبقا للأرقام والمستندات الواردة من الحكومة قبل إصدار أى تصريحات خاصة بذلك الموضوع مع وضع الأولوية لما فيه صالح وطننا العزيز.
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