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فن

أخبار الفن| قبر ماجدة الصباحي في الذكرى الأولى لرحيلها.. حفل زفاف نادر حمدي الليلة

السبت 16/يناير/2021 - 04:48 م
ماجدة الصباحي
ماجدة الصباحي
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو الآتي:

نشرت الطالبة الشابة فاطمة هتلر - شبيهة الفنانة الراحلة زبيدة ثروت - صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلقت قائلة: «سنظل سنجل حتى تقوم الساعة وهذا شيء رائع»، لتصدم به متابعيها على السوشيال ميديا.

في الساعات الأولى من اليوم السبت اكتشف كل متابعي المطربة المصرية ساندي تخليها عن حساب الخاص بها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، بعد أن تم تفريغه تمامًا من كل الصور الخاصة بها.

بدت الفنانة دنيا عبد العزيز، حزينة وباكية وهي تتحدث عن والدتها الراحلة، في الندوة التي أقيمت لها في موقع "صدى البلد"، لتكريمها عن دورها في مسلسل "البرنس" الذي عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا.

أعلنت الفنانة هنا الزاهد، من خلال حسابها الرسمي بتطبيق "إنستجرام"، استعداد صديقتها المنتجة سارة حسني، للزواج اليوم من المطرب والموزع الموسيقي نادر حمدي.

حرصت الإعلامية بوسي شلبي، على الذهاب بصحبة الفنانة غادة نافع، إلى مقبرة الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي -والدة الأخيرة- وتداول نشطاء مقطع فيديو من الزيارة لإحياء الذكرى السنوية الأولى لوفاة ماجدة. 

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