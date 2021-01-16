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توك شو

وزير قطاع الأعمال عن تصفية الحديد والصلب: أصعب قرار في تاريخي المهني

السبت 16/يناير/2021 - 08:53 م
وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال
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عبد الخالق صلاح
قال المهندس هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن خسائر شركة الحديد والصلب مستمرة منذ 23 عاما، وكان يتم عمل قيد محاسبي لإظهار أنها تكسب بأرباح محدودة، لافتًا إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات أظهر أنه تم احتساب أرباح للشركة بالخطأ 4 ملايين جنيه سنويًا على مدار 10 سنوات.

وأضاف "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، أنه قولًا واحدًا لا يوجد بديل لتصفية شركة الحديد والصلب.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام، أن قرار تصفية الشركة من أصعب القرارات في تاريخه المهني ولكنه ضروري، مشيرًا إلى أنه تم تقسيم الشركة، حيث إن المناجم سوف تستمر في عملها بينما مصانع الشركة سيتم إغلاقها وتعويض العمال، منوهًا بأن هناك مديونية 9 مليارات جنيه على الشركة.
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