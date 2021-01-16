ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الشرطة الأمريكية تعتقل رجلا بحوزته مسدس و500 طلقة في محيط مبنى الكابيتول

السبت 16/يناير/2021 - 09:32 م
اعتقال رجل مسلح في
اعتقال رجل مسلح في محيط مبنى الكابيتول
Advertisements
قسم الخارجي
اعتقلت الشرطة الأمريكية رجلا حاول الوصول إلى مبنى الكابيتول في واشنطن، حيث كان يحمل مسدسا وأكثر من 500 طلقة، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقالت الشبكة نقلا عن مصادرها، إن الشرطة اعتقلت رجلا من ولاية فرجينيا، بينما كان يحاول عبور نقطة تفتيش وسط العاصمة واشنطن، مستخدما أوراقا مزورة.

وأوضحت أن الحادث وقع أثناء مرور الرجل من نقطة تفتيش في واشنطن قرب مبنى الكابيتول، حيث كان يحمل أوراق اعتماد مزيفة خاصة بحفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وعند سؤاله إذا كان يحمل سلاحا، أجاب الرجل بأنه يحمل مسدس نصف أوتوماتيكي، وذكرت الشبكة أن الخزنة كان بها 17 طلقة.

وعثرت الشرطة في وقت لاحق، على المسدس فضلا عن 509 طلقات مختلفة بحوزته، وتم القبض عليه بتهمة حيازة سلاح ناري غير مرخض وذخيرة غير مسجلة.

يأتي ذلك وسط تقارير تتحدث عن احتمال اندلاع احتجاجات مسلحة في واشنطن، قبيل مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في 20 يناير الجاري.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بأسلحة وذخيرة.. القبض على 10 مؤيدين لـ ترامب في واشنطن.. فيديو

اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومؤيدي ترامب أمام الكونجرس.. فيديو

لتأمين الكابيتول.. إرسال دفعة جديدة من قوات الحرس الوطني إلى واشنطن

ضابط شرطة في الكابيتول يلتقط سيلفي مع أحد مثيري الشغب.. فيديو

ترامب يغادر واشنطن يوم تنصيب بايدن لسبب غريب.. وحفل وداع في انتظاره

ترشيحاتنا

بعد المصالحة المصرية الخليجية مع قطر.. حمد بن جاسم يدعو إلى ضخ الاستثمارات في دول المنطقة

إجراء عملية ولادة لسيدة حامل مصابة بكورونا بمستشفي العزل بالشرقية

اختراق جديد "واتس آب ويب" يشارك بيانات التليفون على جوجل ..فيديو

أول قرار رسمي من التعليم لـ المدارس بشأن الفصل الدراسي الثاني | مستند

فرج عامر: استعارة مصطفى فتحي 6 أشهر.. وتوقف مفاوضات الزمالك لـ ضم حسام حسن

تعرف على سعر ومواصفات MG ZS موديل 2021 فى مصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول صور لـ فستان زفاف زوجة نادر حمدي

فى عيد ميلادها الـ 41.. شاهد| صور رومانسية مثيرة جمعت ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

بعد تصريحاتها المثيرة.. أجرأ إطلالات لـ رانيا يوسف عرضتها للانتقاد