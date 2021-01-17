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فستان فوق الركبة .. صور جريئة لزوجة كريم فهمى من فرح نادر حمدى

الأحد 17/يناير/2021 - 02:03 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

حرصت زوجة الفنان كريم فهمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مجموعة صور جديدة لها من حفل زفاف الفنان نادر حمدى.

تألقت زوجة كريم فهمي  بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية فستان باللون فضى قصير فوق الركبة .


أما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع الماكياج الثقيل والايشادو الاحمر فوق العيون ؛ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون البينك وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة. 


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة كريم فهمي على خصلات شعرها البني المموج المرفوع  على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمال ملامحها.


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فستان فوق الركبة .. صور جريئة لزوجة كريم فهمى من فرح نادر حمدى
فستان فوق الركبة .. صور جريئة لزوجة كريم فهمى من فرح نادر حمدى
فستان فوق الركبة .. صور جريئة لزوجة كريم فهمى من فرح نادر حمدى
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