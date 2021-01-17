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فن

نجوى كرم تتألق مع ماجد المهندس في ليالي دبي

الأحد 17/يناير/2021 - 03:41 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
خطفت المطربة اللبنانية نجوى كرم قلوب جمهورها الإماراتي بصحبة الفنان العراقي ماجد المهندس،  خلال اجتماعهما سويا في سهرة غنائية ضخمة على مسرح مركز دبي التجاري العالمي. 


إطلالة غنائية استثنائية من نوعها وضع خلالها الثنائي لمستهما الفنية في ليالي مهرجان دبي للتسوق عبر حفل ساهر شهد إقبالا جماهيريا غير مسبوق وحمل لافتة "كامل العدد"، وقدمته الإعلامية أنابيلا هلال،  وقدمت خلاله شمس الأغنية العربية أغنيتها الجديدة "زايد مجدها" لأول مرة، والتي أهدتها لشعب وحكام الإمارات العربية المتحدة. 


وعبر ماجد المهندس عن سعادته الغامرة بهذه الحفلة،  التي أعادته لأحضان جمهوره الإماراتي من جديد عقب حفله في رأس السنة،  موضحا شعوره بالسعادة والفخر لمشاركة المسرح مع نجوى كرم،  قائلا: "حفلاتي في دبي من اقرب الحفلات لقلبي،  واشعر دوما بالحماس للإطلالة أمام الجمهور الإماراتي المتذوق للفن والموسيقى،  وسعادتي هذه المرة أكبر للمشاركة مع شمس الأغنية في مهرجان دبي".


ومن جانبه،  أوضح يزن الرويدي،  مدير "مومنت ايفنت" منظمة الحفل، عن كون الحفل من أكثر الحفلات الغنائية إقبالا في مهرجان دبي،  ورغم تواجد المئات من الحضور إلا أنه تم الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة تفشي فيروس كورونا،  من تباعد اجتماعي وتعقيم مستمر للمكان وتنظيم دخول الأفراد والعائلات بشكل مريح وتدريجي،  وتنظيم أشاد به الحضور تحت مظلة ورعاية هيئة السياحة في دبي. 

وأعادت هذه الإطلالة شمس الأغنية لمحبيها بالإمارات بعد آخر حفلاتها في دبي خلال ديسمبر الماضي ، كما أتت بعد أسبوعين بالتمام عن آخر إطلالات ماجد المهندس أمام جمهوره الإماراتي عقب إحيائه حفل ليلة رأس السنة في إمارة رأس الخيمة.
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