نشرة أخبار العالم| هدية ترامب لـ مصر.. السودان يرفض محاربة إثيوبيا.. انتخاب خليفة ميركل.. وكورونا في الآيس كريم

شهدت الساحة الإقليمية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة والساخنة في مختلف البقاع، حرص موقع "صدى البلد" على متابعتها على مدار الساعة.ونستعرض أبرز الأخبار التي شهدتها الـ24 ساعة الماضية على النحو التالي:استقالة وزير الصحة الأمريكي بسبب أحداث الكونجرسالسودان: لن نسمح لإثيوبيا بفرض سياسة الأمر الواقع فيما يتعلق بسد النهضةالاتحاد الأوروبي يعلق المساعدات الاقتصادية إلى إثيوبياخلفا لميركل.. فوز أرمين لاشيت برئاسة الحزب المسيحي الألمانيبعد عودة العلاقات.. وزير الخارجية السعودي يكشف مصير سفارة بلاده في قطرتونس تعلن الحجر الصحي الكامل على عموم البلادمفاجأة.. تركيا قد تغلق قاعدتها العسكرية بقطرترامب يبلغ الكونجرس بعدم خفض المساعدات العسكرية لـ مصرتعديل وزاري موسع في تونس يشمل حقيبتي الداخلية والعدلاندلاع مظاهرات في عدة مدن تونسية احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصاديةقرار عاجل بشأن الإسلام والمسلمين في فرنساتصعيد خطير.. إيران تطلق صواريخ باتجاه حاملة طائرات أمريكيةالبرهان: الجيش السوداني ينتشر على حدود إثيوبيا.. ولا نريد الحرباشتباكات متجددة واتهامات متبادلة.. شبح الحرب يطارد السودان وإثيوبيابعد الخفافيش.. فيروس كورونا يظهر من جديد في الصين داخل الآيس كريمترامب يستعد لفرض الأحكام العرفية في أمريكا .. شاهد