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أخبار العالم

نشرة أخبار العالم| هدية ترامب لـ مصر.. السودان يرفض محاربة إثيوبيا.. انتخاب خليفة ميركل.. وكورونا في الآيس كريم

الأحد 17/يناير/2021 - 08:05 ص
صدى البلد
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شهدت الساحة الإقليمية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة والساخنة في مختلف البقاع، حرص موقع "صدى البلد" على متابعتها على مدار الساعة.

ونستعرض أبرز الأخبار التي شهدتها الـ24 ساعة الماضية على النحو التالي:

















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