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فن

خطف ظافر العابدين في الحلقة الـ71 من عروس بيروت 2

الأحد 17/يناير/2021 - 09:19 ص
مسلسل عروس بيروت
مسلسل عروس بيروت
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شروق ابراهيم
شهدت أحداث الحلقة الـ71 من مسلسل عروس بيروت 2 اختفاء فارس " ظافر العابدين" حيث بدأت الشرطة البحث عنه ووجدت أحد اغراضه وسلمتها لعائلته بينما تدخل زوجته ثريا " كارمن بصيبص" في حالة انهيار بسبب خطف زوجها. 

وتشتعل الأحداث عندما تقرر سارة " ميا سعيد" إبلاغ صديقتها ثريا بأنها استمعت إلى تخطيط زوجها آدم " محمد الاحمد" و نايا " مرام علي" ضد فارس وشكوكها حول انهما السبب وراء خطفه، وتنتهي أحداث الحلقة بمواجهة ثريا بـ نايا. 

يعرض مسلسل عروس بيروت 2 على منصة شاهد  VIPحيث يسبق عرض حلقاته عن قناة  MBC MASR و mbc 4 بيوم واحد. 

قصة مسلسل عروس بيروت :
يبرز العمل العلاقة المميزة بين فارس وأخوته الثلاثة، ثم قصة الحب التي تجمعه بثريا الفتاة المفعمة بالحيوية والطاقة، قبل أن تبدأ المشاكل والصراعات والمواجهات التي تستمر طويلًا، قام بغناء مقدمة العمل النجم الفلسطيني محمد عسّاف، وكتب الصيغة العربية منه نادين جابر وبلال شحادات.
ابطال مسلسل عروس بيروت :
مسلسل "عروس بيروت" من كتابة نادين جابر وبلال شحادات، وبطولة ظافر العابدين، وتقلا شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، ومرام علي، ونخبة من النجوم.

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