بسبب حركة استفزازية من حماتها.. زوجة تطلب الطلاق بعد 30 دقيقة من إعلان زواجها

حفل الزفاف لا تقتصر فرحته على العريس و العروس فقط، بل أيضا تنتظره العائلة بأكملها و يستعد له جميع أفراد الأسرتين، فالجميع يحضر للزفاف و بداخله سعادة غير عادية ولكن يبدو أن إحدى السيدات قررت أن تعكر صفو حفل زفاف ابنها بسبب كرهها لعائلة زوجته.





وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، أن سيدة بالغة من العمر 52 عاما، قامت بطرد فتاة بالغة من العمر 8 سنوات بعد أن سمعتها تسعل خلال حفل الزفاف.





ظنت السيدة أن الطفلة مصابة بفيروس كورونا بعد أن سمعتها أكثر من مرة تسعل أمام الضيوف، ونصحتها بارتداء كمامة طبية والجلوس في مكان بعيد عن مخالطة الحضور إلا أنها في النهاية طفلة لا يمكن التحكم في تحركاتها.





واختفت الطفلة لدقائق عن أعين السيدة، ولكنها عادت مرة أخرى للرقص مع شقيقتها، فقامت السيدة بنهر الطفلة وإخراجها من القاعة بأسلوب غير لائق بسبب سعالها المستمر مما تسبب في إحراج العروس والعريس واضطرت العروس إلى إنهاء الزفاف في الحال وطلبت الانفصال عن زوجها بعد 30 دقيقة من إعلان زواجهما.