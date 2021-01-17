اللاعب يتمسك بالرحيل.. إنبي ينتظر هدية الأهلي فى ميركاتو الشتاء

يكثف حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، مفاوضاته مع الأهلي للحصول على خدمات صلاح محسن مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



وشهدت الساعات الماضية اتصالا هاتفيا بين حلمي طولان وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي من أجل ضم صلاح محسن وأكد طولان رغبته القوية في ضم صلاح محسن من الأهلي علي سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي في ظل قناعاته الكاملة بقدرات اللاعب وقدرته على تقديم الإضافة للفريق البترولي خلال الفترة المقبلة.



وتلقي طولان وعدا من عبدالحفيظ بعرض أمره علي إدارة الأهلي ‎وفى حال موافقة موسيمانى المدير الفنى للأحمر على رحيله ستكون فرص إنبي كبيرة فى ضمه.



ويتمسك صلاح محسن بالرحيل عن الأهلى خلال الميركاتو الجارى فى ظل عدم مشاركته فى المباريات بشكل متواصل مع الأهلى ورغبة اللاعب فى المشاركة فى المباريات للحفاظ على فرص تواجده فى تشكيل منتخب مصر الأولمبي خلال أولمبياد طوكيو المقبلة.



وعلى الجانب الآخر، يدخل الأهلى فى مواجهة صعبة اليوم عندما يلعب أمام البنك الأهلى فى الجولة السابعة من منافسات الدوري، ويسعى الأهلى بقيادة مدربه موسيمانى إلى تحقيق الفوز والاستمرار فى تحقيق النتائج المميزة خلال الموسم الكروى الجارى بعد أن تمكن فى الفوز بـ 5 مباريات قبل مواجهة البنك اليوم بجانب تعادله فى مباراة واحدة.

وأعلن موسيمانى قائمة المارد الأحمر لمواجهة البنك اليوم والتى ضمت كلا من: حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي- مصطفى شوبير وفى خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام ورامي ‏ربيعة وسعد سمير وياسر إبراهيم ‏وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني، وعلي معلول، ومحمود وحيد وفى خط الوسط: حسين الشحات - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة - أكرم توفيق - وليد سليمان - أليو ديانج - عمرو السولية وفى الهجوم: والتر بواليا - محمود كهربا - محمد شريف - طاهر محمد طاهر.