محطة مياه الروضة تحصل على الشهادة الدولية للإدارة الفنية المستدامة

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية حصول محطات مياه الشرب والصرف الصحى على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM، وهى إحدى الشهادات الدولية التى تعد مؤشرا لكفاءة المحطة وضمان استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.





وأعلن المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، حصول محطة مياه الروضة على شهادة TSM، والتى تمنح بعد مراجعة شاملة ودقيقة لإجراءات وضوابط التشغيل لمحطات مياه الشرب للتأكد من مطابقة منظومة إدارة هذه المحطات للمعايير القياسية فى التشغيل والصيانة.





وأشار إلى أن المحطة تخدم محطة مياه الروضة مناطق (المنيل - مصر القديمة - الاباجية - عين الصيره - فم الخليج - الخليفة ) ويستفيد من خدماتها ما يزيد عن 450 ألف نسمة ويصل متوسط انتاج المحطة من مياه الشرب الى 140 ألف متر مكعب فى اليوم.





وأضاف أن شركة مياه الشرب بالقاهرة لديها خطة لتطوير منظومة ادارة وتشغيل محطات المياه، وحصولها على شهادات الاعتماد والجودة فى ادارة وتشغيل محطات مياه الشرب، فى اطار توجيهات الشركة القابضة لتقديم خدمات متميزة وبأعلى مواصفات تتماشى مع المعايير العالمية.





ومن جانبه قال المهندس عمرو عادل مدير عام إدارة التفتيش بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، انه يجرى الآن تجهيز 3 شبكات جديدة بالقاهرة للحصول على شهادة TSM وهم (الخلفاوى-الزاوية-الشرابية)؛ كما يتم تجهيز محطة مياه مسطرد وشمال حلوان أو المرج للحصول على شهادة T.S.M.



