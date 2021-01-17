رسميا.. عمر خربين ينضم إلى الوحدة الإماراتي

أعلن نادي الوحدة الإماراتي، تعاقده مع الدولي السوري عمر خربين، نجم الهلال السعودي السابق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وكتب الوحدة في بيانه: "عمر خريبين وحداوي في صفقة "انتقال حر"".
وأضاف: "تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع المُحترف السوري عمر خريبين ( 27 عامًا ) ، بعقد ممتد لمدة موسمين ونصف".
وتابع: "تتمنى ادارة النادي التوفيق والنجاح للاعب وان يلبي أهداف وتطلعات قيادة و ادارة وجماهير النادي".
واستغنى نادي الهلال عن عمر خربين، بعدما أعلن الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو عدم حاجة الفريق لتمديد عقده.
بيان رسمي | عمر خريبين وحداوي في صفقة "انتقال حر"— AlWahda FC نادي الوحدة (@AlWahdaFCC) January 17, 2021
تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع المُحترف السوري عمر خريبين ( 27 عاماً ) ، بعقد ممتد لمدة موسمين ونصف.
هذا وتتمنى ادارة النادي التوفيق والنجاح للاعب وان يلبي أهداف وتطلعات قيادة و ادارة وجماهير النادي.#WHDFC pic.twitter.com/Mjd0J8JGw7