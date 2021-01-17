رسميا.. عمر خربين ينضم إلى الوحدة الإماراتي

وكتب الوحدة في بيانه: "عمر خريبين وحداوي في صفقة "انتقال حر"".

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نادي الوحدة لكرة القدم مع المُحترف السوري عمر خريبين ( 27 عامًا ) ، بعقد ممتد لمدة موسمين ونصف". وأضاف: "تعاقدت شركةلكرة القدم مع المُحترف السوري عمر خريبين ( 27 عامًا ) ، بعقد ممتد لمدة موسمين ونصف".

النادي التوفيق والنجاح للاعب وان يلبي أهداف وتطلعات قيادة و ادارة وجماهير النادي". وتابع: "تتمنى ادارةالتوفيق والنجاح للاعب وان يلبي أهداف وتطلعات قيادة و ادارة وجماهير النادي".





واستغنى نادي الهلال عن عمر خربين، بعدما أعلن الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو عدم حاجة الفريق لتمديد عقده.

أعلن نادي الوحدة الإماراتي، تعاقده مع الدولي السوري، نجم الهلال السعودي السابق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.