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رياضة

رسميا.. عمر خربين ينضم إلى الوحدة الإماراتي

الأحد 17/يناير/2021 - 02:10 م
الوحدة الإماراتي
الوحدة الإماراتي يضم عمر خربين
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إسراء أشرف
أعلن نادي الوحدة الإماراتي، تعاقده مع الدولي السوري عمر خربين، نجم الهلال السعودي السابق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
 
وكتب الوحدة في بيانه: "عمر خريبين وحداوي في صفقة "انتقال حر"".

وأضاف: "تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع المُحترف السوري عمر خريبين ( 27 عامًا ) ، بعقد ممتد لمدة موسمين ونصف".

وتابع: "تتمنى ادارة النادي التوفيق والنجاح للاعب وان يلبي أهداف وتطلعات قيادة و ادارة وجماهير النادي".

واستغنى نادي الهلال عن عمر خربين، بعدما أعلن الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو عدم حاجة الفريق لتمديد عقده.
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