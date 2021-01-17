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رياضة

بعد فشل احتراف مصطفى محمد.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك خلال ساعات

الأحد 17/يناير/2021 - 09:59 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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عمرو الحلوانى

اقترب كريم بامبو الجناح الهجومى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك من الرحيل خلال الساعات القليلة المقبلة بعد تلقيه عدداً من العروض القوية .

وتلقى كريم بامبو 3 عروض قوية فى الميركاتو الشتوى الجارى على رأسها سموحة والجونة والبنك الأهلي، ولا يزال اللاعب يفاضل بينهم لاختيار احدهم وإعلان وجهته المقبلة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة .

وحصل مسئولو الزمالك على الضوء الأخضر من قبل البرتغالى باتشيكو  المدير الفنى بشأن رحيل كريم بامبو فى الميركاتو الشتوى الجارى بعد خروجه الكامل من حسابات الجهاز الفنى وعدم مشاركته مع الفريق الأبيض فى المباريات .

وكان الزمالك أعلن أمس انتقال لاعبه مصطفى فتحى إلى فريق سموحة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر تنتهى بنهاية الموسم الكروى الجارى .

وفشلت صفقة انتقال مصطفى محمد مهاجم الفريق إلى نادي سانت إيتيان الفرنسي بسبب غضب مسئولى الزمالك من تصريحات النادي الفرنسي رغم أن المفاوضات كانت فى مراحل متقدمة للغاية ، وأعلن الزمالك فى بيان رسمي غلق ملف انتقال مصطفى محمد إلى الفريق الفرنسي سانت إيتيان .

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