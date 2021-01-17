ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم النشل بالإسكندرية

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط تشكيل عصابى بالإسكندرية تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم النشل.





أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام ( سيدتين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمتان بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث النشل متخذتان من دوائر أقسام (أول وثان الرمل ، أول وثان المنتزه) مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.





وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفتا تفصيليًا بإرتكابهما (7) وقائع بدوائر الأقسام المُشار إليها ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما سئ النية ( مالك محل مصوغات كائن بدائرة قسم ثان الرمل) .​





وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وأفراد التشكيلات العصابية.