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حوادث

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم النشل بالإسكندرية

الأحد 17/يناير/2021 - 02:46 م
كلبش- ارشيفية
كلبش- ارشيفية
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مصطفى الرماح
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط تشكيل عصابى بالإسكندرية تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم النشل.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام ( سيدتين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمتان بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث النشل متخذتان من دوائر أقسام (أول وثان الرمل ، أول وثان المنتزه) مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفتا تفصيليًا بإرتكابهما (7) وقائع بدوائر الأقسام المُشار إليها ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما سئ النية ( مالك محل مصوغات كائن بدائرة قسم ثان الرمل) .​

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وأفراد التشكيلات العصابية.
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