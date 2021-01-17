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سيارات

بيترهانسل يتوج بلقب رالي داكار السعودية 2021 في فئة السيارات

الأحد 17/يناير/2021 - 06:01 م
صدى البلد
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كريم عاطف

حصل الفرنسي ستيفان بيترهانسل على لقب بطل رالي داكار السعودية 2021 في فئة السيارات ، حيث وصل سباق رالي داكار السعودية اليوم إلى آخر مراحله، بعد أن انطلقت المرحلة الثانية عشرة من ينبع وانتهت في مدينة جدة.


بذلك الفوز يعزز السائق ستيفان بيترهانسل البالغ من العمر 55 عامًا رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بالرالي ، ويصل مجموع ألقابه إلى 14 بطولة ، ويصبح أول سائق يتمكن من الفوز برالي داكار في ثلاث قارات مختلفة.


كانت المرحلة الثانية عشرة لرالي داكار السعودية 2021 انطلقت من ينبع وانتهت في جدة، وامتدت لمسافة 452 كيلومتر ، منها 225 كيلومتر مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت، وأنهاها الإسباني حامل اللقب كارلوس ساينز في المركز الأول، متبوعًا بالقطري ناصر العطية ثانيًا وبيترهانسل ثالثًا، ليحافظ العطية على مركزه الثاني في الترتيب العام بفارق 15 دقيقة عن بيترهانسل، ومن خلفه ساينز ثالثا في الترتيب النهائي بفارق ساعة عن الصدارة.


وقال بيترهانسل فى تصريحات صحفية بعد فوزه بلقب البطولة : المشاعر لم تختلف حتى عند الفوز باللقب للمرة الـ 14، فالفوز بداكار دائمًا أمر معقد وصعب، ولا يوجد فوز سهل.


وأضاف بيترهانسل "أن فوز اليوم يمنحني عدة أرقام قياسية، فهو الفوز رقم 14، وأصبحت المتسابق الأول الذي يفوز بها في ثلاث قارات مختلفة، وحدث ذلك في الذكرى الثلاثين لفوزي الأول منذ 30 عامًا، ولديّ رحلة طويلة في رياضة المحركات، والخبرة والهدوء تلعبان دورًا كبيرًا فيتحقيق الفوز، أعتقد أن ما صنع الفارق هو فوز ناصر بالمرحلة الاستعراضية، وقد كان ذلك أول خطأ يرتكبه وأعتقد أنه خسر لقب داكار لأنه أراد الفوز بالمرحلة الاستعراضية.

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