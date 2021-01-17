هل يجوز ترديد أذكار المساء قبل المغرب

هل يجوز ترديد أ ذكار المساء قبل المغرب ..

تعد مواظبة المسلم على أذكار الصباح والمساء من الأعمال التي يُحبّها اللهُ لقوله -عز وجل-: «وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا»، كما وصَّى بها النبيّ -صلى الله عليه وسلم-،

و

الصحيح أن

والصباح لها وقت محدد، بدليل التحديد الوارد في كثير من الأحاديث النبوية: «من قال حين يصبح، كذا وكذا، ومن قال حين يمسي كذا وكذا».