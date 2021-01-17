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ديني

هل يجوز عند إخراج الصدقة بنية أنها ستعود لي بعشرة أمثالها؟

الأحد 17/يناير/2021 - 05:43 م
الصدقة
الصدقة
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محمود ضاحي
هل يجوز عند إخراج الصدقة أن تكون نيتي انها ستعود لي بعشرة أمثالها؟ .. سؤال ورد للدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية.

وقال مستشار مفتي الجمهورية إن "الحسنة بعشرة أمثالها فإذا ما أخرج شخص جنيها فسيرد له عشرة جنيهات ولكن ليس شرطا ان تعود لك نقودا فقد تعود لك في شكل آخر".

وأضاف "عاشور" ان الله تعالى يقول " أنا عند حسن ظن عبدي بي" ولكن اعلم انه ليس شرطا ان يعود لك الجنيه عشرة جنيهات، فقد يكفيك الله من مرض ستصرف عليه مبلغا كبيرا أو قد يصرف الله عنك أذى . ويجب ان تعلم ان المسألة ليست دراهم فقط، فقد تأخذ حسنات تثقل موازينك أفضل من المال".

ووجه متصل سؤالا الى الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء يقول فيه : توفى صديقي المسيحي في حادث تفجير كنيسة طنطا ، فهل يجوز أن عمل صدقة جارية على روحه ؟.

رد أمين الفتوى قائلا: سيبك من الصدقة الجارية وطالما أنت وأصدقاؤك تريدون عمل صدقة جارية فاجمع هذا المال واعطه لزوجته وأبنائه ان كان متزوجا او لأهله ان كان غير ذلك ، فهذا من باب الوفاء للصديق أفضل.
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