ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الغربية يتابع إنشاء مستشفى السنطة وأعمال الرصف والتطوير في زفتى وطنطا

الأحد 17/يناير/2021 - 06:23 م
محافظ الغربية يتابع
محافظ الغربية يتابع إنشاء مستشفى السنطة
Advertisements
احمد علي
قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم بجولة تفقدية استمرت لعدة ساعات بمدن ومراكززفتى والسنطة وطنطا لمتابعة تنفيذ المشاريع الجارية والخدمات المقدمة للمواطنين وكذلك متابعة أعمال الرصف الجارية والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

بدأت الجولة بتفقد مدينة السنطة، حيث تابع المحافظ مدى التزام السائقين وأصحاب المحالّ بارتداء الكمامات موجهًا رئيس المدينة بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما تفقد المحافظ سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وتأكد من التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية ومدى حسن معاملة المواطنين، وخلال الجولة استمع إلى طلبات بعض المواطنين بمدينة السنطة ووجه بحلها على الفور.

ثم توجه محافظ الغربية مبني مستشفى السنطة المركزي والمقام على مساحة ٥ آلاف متر بتكلفة ٤٧٠ مليون جنيه، ويتكون من دور أرضي وثلاث أدوار عُليا، حيث تم الانتهاء من كافة الأعمال الخرسانية وجاري الانتهاء من الأعمال الكهربائية والميكانيكية ومن المقرر الانتهاء منه بالكامل في نهاية العام الجاري ٢٠٢١.

واختتم المحافظ جولته في مدينة السنطة بتفقد أعمال الرصف الجارية بقريتي كفر كلا الباب والمنشأة الكبرى مطالبًا الشركات المنفذة بالالتزام بالجدول الزمني المحدد.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد مدينة زفتي حيث تابع أعمال رصف كورنيش زفتي موجهًا رئيس المدينة بحصر التعديات على نهر النيل واتخاذ القرارات اللازمة لإزالتها، ثم تفقد أعمال التطوير بقناطر دهتوره مؤكدًا على الاهتمام بنظافة وتطوير مدخل القرية وتقليم الشجر وفتح الحدائق الموجودة كمتنزه للمواطنين مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما وجه المحافظ مديرية الري بسرعة تنظيف وتطهير المجرى المائي على الفور، واختتم المحافظ جولته في زفتى بتفقد طريق زفتى المحلة موجهًا بتشكيل لجنة لمعاينة الطريق للتأكد من أعمال الرصف التي تمت به.


وفي مدينة طنطا تفقد المحافظ أعمال الرصف بشارع سكة المحلة بطنطا حيث تابع وضع السن وكذلك استكمال أعمال تطوير كورنيش المرشحة في مرحلته الثالثة بدايةً من نهاية شارع الأشرف وحتى الطريق السريع، حيث تم تركيب الحديد لسور الكورنيش ووضع طبقة السن تمهيدًا لعملية الرصف، ثم توجه المحافظ لشارع الإسكندرية وناقش مع ممثلي الشركة الوطنية للإنتاج الحربي المشرفة على المشروع أخر أعمال التطوير في الشارع
واختتمت الجولة بتفقد أعمال تطوير ميدان المحطة وميدان السيد البدوي، موجهًا رئيس حي أول طنطا برفع القمامة من الشارع.

رافق المحافظ خلال جولته رئيسي حي أول وثان طنطا ورئيسي مركز السنطة وزفتي.
محافظ الغربية يتابع إنشاء مستشفى السنطة وأعمال الرصف والتطوير في زفتى وطنطا
محافظ الغربية يتابع إنشاء مستشفى السنطة وأعمال الرصف والتطوير في زفتى وطنطا
محافظ الغربية يتابع إنشاء مستشفى السنطة وأعمال الرصف والتطوير في زفتى وطنطا
محافظ الغربية يتابع إنشاء مستشفى السنطة وأعمال الرصف والتطوير في زفتى وطنطا
محافظ الغربية يتابع إنشاء مستشفى السنطة وأعمال الرصف والتطوير في زفتى وطنطا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يتابع الإجراءات الاحترازية بلجان انتخابات النواب.. صور

محافظ الغربية يتفقد مقار جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب.. شاهد

محافظ الغربية ونائبه يتفقدان أعمال الرصف والتطوير بطنطا بحضور ممثل مجلس الوزراء

محافظ الغربية ونائبه يتفقدان أعمال الرصف والتطوير بطنطا..صور

محافظ الغربية يتابع أعمال رصف 40 شارعا وطريقا بمركزي السنطة وزفتى

محافظ الغربية: متابعة دورية للمشروعات الجارية على أرض المحافظة

ترشيحاتنا

قبل رحيله.. ترامب يطلب 2 مليار دولار

استياء في الأهلي بسبب التحكيم.. والجهاز الفني يشكو لإدارة النادي

يهدي الزمالك فرصة الصدارة.. المارد الأحمر يسقط في فخ التعادل أمام البنك الأهلي

لامع.. شاهد فستان هنا الزاهد في حفل زفاف نادر حمدي

بيان رسمي من واتساب يكشف حقيقة التحديثات الأخيرة

نقل أموال 89 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان لخزانة الدولة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات شيري أريزو 5 الجديدة في مصر.. صور

فوائد ردة الشوفان .. كل ماتريد معرفته عنها .. وطريقة الاستخدام والتحضير

وداعا للكرش.. 5 تمارين تقضي على دهون البطن بسرعة