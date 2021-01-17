القومية للأنفاق: القطار السريع يصل من العلمين للعين السخنة في 3 ساعات

قال الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن المكون المحلي لن يقل عن 20% في تصنيع عربات القطار السريع.





وتابع والي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" القطار السريع يوفر الوقت حيث يصل من العين السخنة للعلمين في 3 ساعات فقط".





وأردف:" هناك نوع آخر من القطار السريع يقوم بنقل البضائع للربط بين البحر الأحمر والبحر الابيض المتوسط ويسير بسرعة 120 كيلو في الساعة".





وأوضح:"نحن على أعتاب الموجة الثانية للتنمية الاقتصادية، وتتمثل في البنية التحتية الخاصة بـ نقل الركاب والبضائع بكفاءة وأمان وفعالية ".



