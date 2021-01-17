تجتذب علماء العالم.. كهوف تايلاند المظلمة تسكنها ملايين الخفافيش.. هل هي أخطر بؤر كورونا في آسيا؟

من داخل الكهوف المظلمة في جبال تايلاند، تفوح رائحة الخفافيش، وتحديدا بمجمع الكهوف الذي يقع غرب العاصمة بانكوك، حيث يذهب التايلانديون إلى أعمالهم بداخلها على ضوء المصابيح الأمامية والمصابيح الكهربائية.





كما يصلي الحجاج في المعبد الذي يعج بتماثيل لمعبودهم "بوذا" والتي توجد داخل أحد تلك الكهوف التي تكتسي جدرانها بتعبيرات منحوتة مغطاة بـ فضلات الخفافيش.





ويقوم جامعو روث الخفافيش، بكشط تلك الفضلات من على الجدران والتماثيل لبيعها كسماد، وينقلون أكياس السماد تلك من خلال مسار انحداري من الهوابط والصواعد.





ويحاصر الباحثون الطبيون، تحت إشراف أحد أبرز علماء الفيروسات في العالم، الثدييات المجنحة لاختبارها بحثًا عن آثار فيروس كورونا المسبب لـ كورونا - كوفيد 19، ويعتقد العلماء أنها نشأت في الخفافيش.





وخارج المجمع، توجه رئيس دير المعبد البوذي، الذي يطلق على نفسه "معبد مئات الملايين من الخفافيش"، إلى مكبر الصوت ليخبر الزائرين أن الثدييات الطائرة المقيمة غير ضارة.





وقال رئيس دير المعبد البوذي، فرا خرو ويتسوثانانثاكون: "لا تقلق، فهذه الخفافيش لا تحمل المرض لأنها خفافيش آكلة للحشرات".

وأضاف "يعلم الجميع أنه عندما تأكل خفافيش الفاكهة، ولكنها تتشاركها مع الحيوانات الأخرى، مثل الفئران، وهذه هي الطريقة التي ينتشر بها المرض".

وقال إن رئيس دير المعبد التايلاندي محق في أن الخفافيش التي تأكل الفاكهة وربما بكون لذلك صلة بانتقال الفيروسات الخطيرة التي قفزت إلى البشر، ولكن الخفافيش الآكلة للحشرات من المتوقع ان تكون هي التي نقلت إلى البشر نصيبهم من تلك الأمراض الفتاكة، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز".

ويعتقد العديد من علماء الفيروسات أن خفاش حدوة الحصان، وهو من أكلة الحشرات، قد يكون له صلة بنقل فيروس كورونا المسبب لـ كوفيد 19 وحدد تقرير عن الحديقة الوطنية التايلاندية نوعًا من هذه الفصيلة من خفاش حدوة الحصان في تلك الكهوف.





وربطت المنطقة المحيطة بالكهوف، منطقة فوتهارام في مقاطعة راتشابوري، ثرواتها بالخفافيش - التي تجتذب السياح وشركات الأسمدة، والعلماء الذين يدرسون الثدييات الطائرة.





ويقع معبد خاو تشونج فران في قلب الاقتصاد المحلي الصغير الذي يرفرف - يمكن لبعض الخفافيش تغيير معدل ضربات قلبها بمقدار 800 نبضة في الدقيقة - الذي يمتلك الكهوف الجيرية حيث تحتمي الخفافيش خلال النهار.





وفي كهف واحد فقط، هناك ثلاثة ملايين خفاش من 10 أنواع مختلفة، وفقا لتقرير الصحيفة الأمريكية.





وأشار التقرير إلى أنه ما يقرب من ربع أنواع الثدييات في العالم هي الخفافيش، وقدرتها على الطيران تجعلها ناقلات فعالة للأمراض.





وتشمل الأمراض المعدية التي يُعتقد أنها ظهرت من الخفافيش في العقود الأخيرة فيروسات كورونا مثل السارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، إلى جانب فيروسات أخرى مثل نيباه وهندرا وإيبولا.



ومع ذلك ، فاجأ مشهد الباحثين ، وهم يرتدون معدات الحماية الشخصية ، المجتمع الذي يعتمد على الخفافيش كدعم اقتصادي له.





ويقول أوينجيت كايوتاكو، وهو متطوع صحي بالمنطقة - كان قادمًا إلى خاو تشونج فران منذ 40 عامًا، وفقا لتقرير الصحيفة الأمريكية: "لا يوجد كوفيد هنا "لماذا نلوم الخفافيش؟"

وعلى الرغم من أن تايلاند كانت أول دولة خارج الصين تؤكد تفشي حالات الاصابة بـ كورونا كوفيد 19- من سائح صيني زار في يناير الماضي - بدا أن الأمة منذ مايو قد خنقت فكرة انتقال العدوى محليًا.

وكان التايلانديون يقظين بشكل عام بشأن ارتداء أقنعة الوجه، وتم إغلاق حدود البلاد لمنع وصول الفيروس من الخارج.





لكن في الأسابيع الأخيرة، بدأ فيروس كورونا في الانتشار في جميع أنحاء البلاد بعد أن تم التعرف عليه لأول مرة في مجتمعات المهاجرين التي تعمل على طول الحدود المليئة بالثغرات مع ميانمار.

وانتقلت تايلاند من عدم وجود حالات انتقال محلي في شهور إلى الإبلاغ عن مئات الحالات يوميًا في أواخر ديسمبر ويناير.

وارتفعت كراهية الأجانب، جنبًا إلى جنب مع رهاب الخوف من الخفافيش.

ومن وجهة نظر جامعي روث الخفافيش في خاو تشونج فران، التي لا تبعد كثيرًا عن الحدود مع ميانمار، فإن القلق الذي تسببه الخفافيش مبالغ فيه.

وهناك 17 نوعًا من الخفافيش في المنطقة، وهناك نوعان فقط من الخفافيش الآكلة للفاكهة لها صلة بانتشار الأمراض، كما يقولون.

أما الباقي فهو يأكل الحشرات، ما يعني أن فضلات الخفافيش تلمع ببقايا قزحية من أجنحة الحشرات.

"حتى قبل جيل جدي، كنا نجمع روث الطائر من الكهوف" بهذه الكلمة بدأت التايلاندية جاو يمسيم، 65 عامًا، قولها وهي تستريح على أرض المعبد وقدماها العاريتان موضوعتان في أكوام ناعمة من فضلات الخفافيش مضيفة "لقد كانوا بخير، ونحن بخير."





في صباح كل يوم سبت قبل الفجر، يسمح خاو تشونج فران لهواة جمع روث الطائر، وبعضهم يرتدي أقنعة منزلية الصنع لحماية أنفسهم من البكتيريا التي ينقلها الروث، بداخل الكهوف ومنجم للأسمدة الغنية بالنيتروجين.

ويمشي العديد من العمال حفاة القدمين للتفاوض بشكل أفضل على أرض زلقة بسبب الخفافيش.

وفي بعض دول جنوب شرق آسيا، تعتبر الخفافيش طعامًا ثمينًا.

بينما كانت أكشاك المعبد في خاو تشونغ فران تبيع الخفافيش المشوية، لم يعد السكان المحليون يأكلونها لأنهم تم تصنيفهم على أنها حيوانات محمية، كما قال الدكتور سوبابورن، الذي كان يبحث عن الخفافيش في المنطقة منذ عقد.

لكن برانجثيب ينسيم، الذي يعمل مساعد طاه في مدرسة محلية خلال الأسبوع، ويعمل بالمناجم أيام السبت، قالت إن استهلاك الخفافيش، رغم انخفاضه، مستمر.

وأضافت إن طعم الخفافيش جيد، بما في ذلك لتقديمه سوتيه مع الريحان أو مقلي مع الثوم والفلفل الأبيض.

وبالنسبة للرجال، فإن دم الخفافيش مع جرعة من الكحول هو كوكتيل منشط.



