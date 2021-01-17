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أخبار العالم

قرار عاجل من الحكومة السودانية بشأن اشتباكات دارفور

الأحد 17/يناير/2021 - 07:49 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

أعلن مجلس السيادة السوداني، منذ قليل، إرسال تعزيزات إلى ولاية غرب دارفور، على خلفية الاشتباكات التي اندلعت أمس وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات. 

وقال مجلس السيادة في بيان له: "إرسال التعزيزات هدفه حماية المواطنين والمنشآت الحيوية غرب دارفور".

ومنذ قليل، قالت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور إن حصيلة ضحايا الاشتباكات القبلية في مدينة الجنينة عاصمة الولاية ارتفعت إلى 83 قتيلا و160 جريحا.

وأضافت أن الكوادر الصحية تعمل في ظروف بالغة التعقيد في العدد القليل من المستشفيات المتوافر في المدينة والذي يعاني من نقص كبير في الكوادر والمعينات.

وأوضحت أن هنالك صعوبة بالغة في الحركة ونقص في كوادر التخدير والتحضير والتمريض.

 ووجهت اللجنة نداء عاجلًا لحكومة من أجل تأمين المرافق الصحية وتوفير وسائل نقل مصحوبة بقوات نظامية من أجل نقل الكوادر الطبية والكوادر المساعدة إلى المؤسسات العلاجية الحكومية والخاصة والوصول إلى الجرحى العالقين في مناطق الاشتباكات وكذلك توصيل الإمدادات الطبية إلى المرافق التي تأوي الجرحى.

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