الصحفيين تحذر اتحاد الكرة من الزج باللجنة الإعلامية فى أزماته

شدد الكاتب الصحفى محمد شبانة، الامين العام لنقابة الصحفيين، على القواعد التى يجب أن يلتزم بها اتحاد الكرة عند التعامل مع الصحفيين .

وقال محمد شبانة إنه تلقى مؤخرا عدة شكاوى من عدد من الصحفيين آخرهم الزميل حاتم رضا من جريدة اليوم السابع

وأكد شبانة أنه يجب على اللجنة التى تدير اتحاد الكرة حاليًا عدم الزج بالصحفيين فى صدامهم مع اللجنة السابقة التى كانت تدير الاتحاد ، كما يجب التعامل مع الصحفيين بشكل لائق، وأنه من غير المقبول غير ذلك.

واضاف أنه إذا استمر الحال ولم يعدل اتحاد الكرة من طريقته سيكون للنقابة موقف وتصرف صارم، وأن العلاقة التبادلية لابد أن يكون منهجها احترام عمل كل طرف للآخر ، مشيرا إلى أنه يجب الفصل بين عمل الزملاء باللجنة الإعلامية بالاتحاد وعملهم فى الصحف التابعين لها، ولن يتم قبول توجيه الصحفى من أى جهة مهما كانت سوى من جريدته فقط وفق أصول المهنة.

