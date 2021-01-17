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رياضة

خاص| سانت إيتيان: الزمالك يماطل ولا أحد يفهم لماذا تراجعوا عن الصفقة بتلك الطريقة

الأحد 17/يناير/2021 - 10:04 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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إسماعيل محمود
انتقد "جان لوك بويزين"، كبير الموظفين، مدير التعاقدات بنادي سانت إيتيان الفرنسي، أسلوب التفاوض لمسئولي نادي الزمالك، ملمحًا إلى مماطلتهم في إتمام صفقة احتراف المهاجم مصطفى محمد.

يذكر أن نادي الزمالك، أكد أنه يرفض اعتذار سانت إيتيان لأنه لم يأتِ من البريد الرسمي للنادي الفرنسي إلى البريد الرسمي للزمالك بحسب ما قال حسين السمري، عضو لجنة إدارة الزمالك.

وقال "بويزين"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، "نعلم أن المشكلة ليست في الحوار الذي أجراه رونالد رومير، رئيس النادي في التليفزيون، في فرنسا، حيث قام العديد من الأشخاص بترجمة ما قاله الرئيس وهو بشكل أكيد لم يتهم مجلس إدارة نادي الزمالك بأي شيء، لا أحد يعرف سبب صدمتهم وما فعلوه".

وأضاف "هو قال أنه حصل على أسماء هؤلاء الأشخاص الذين تلاعبوا به بخصوص الصفقة، وأنه يعلم بأنه ليس مسموحًا لهم بأن يكونوا وكلاء ويتفاوضوا.. في فرنسا أنت ملزم بالحصول على ترخيص على سبيل المثال إن أردت التفاوض، وهو ما يريد أن يقوله".

وأكد أن "رونالد رومير غير معتاد على إجراء مقابلات مباشرة على الهواء من هذا القبيل، وأخيرًا لا تزال المشكلة الوحيدة بيننا وبينهم هي طريقة دفع قيمة انتقال مصطفى محمد، الكرة في ملعب الزمالك".

وأوضح "نعم، نادي الزمالك تفهم سوء التفاهم الذي حدث، لأنه بالفعل لم يتهم أحدًا منا مسئولي الزمالك، كلنا استمعنا للمقابلة في فرنسا، ولا أحد يفهم في النهاية لماذا ابتعدوا عن إتمام الصفقة بتلك الطريقة".

واختتم "لقد قالوا بحضور جميع الأفراد، بحضور اللاعب وشقيقه ووكيله وبحضوري أيضًا بأنهم سيكونون مرنين في طريقة الدفع، هل يمكن أن يماطلوا من أجل عدم إتمام الصفقة؟ يمكننا أن نسأل أنفسنا هذا السؤال بالفعل".

ويرغب نادي الزمالك في الحصول على قيمة انتقال مصطفى محمد كاش بالكامل من نادي سانت إيتيان، حيث يطلب النادي الحصول على مبلغ 5 مليون دولار نقدًا.

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