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زاهي حواس: هرم زوسر الأقدم في التاريخ.. وخوفو الأهم في حياتي.. فيديو

الأحد 17/يناير/2021 - 10:40 م
احمد موسى وزاهي حواس
احمد موسى وزاهي حواس
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حمزة شعيب
قال زاهي حواس، إن منطقة سقارة تحتوي على 13 هرمًا أثريًا، ويعد هرم زوسر الأشهر بها، وأقدمها، وكان عبارة عن 6 مصاطب فوق مقبرة الملك.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في منطقة سقارة ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن عمر هرم زوسر 5 آلاف سنة، مشيرا إلى أن الملك في مصر القديمة كان يحكم من هرم خوفو .

وتابع أن أهم شخصية في حياته هو خوفو بحسب اهتمامه ودراسته، وليس توت عنخ آمون، واستعرض الإعلامي أحمد موسى مع الدكتور زاهي حواس تجميع الفخار من خلال متخصصين في الفخار الفرعوني.

واستعرض موسى مرحلة أخرى، وهي مرحلة تجميع عظام المومياوات الأثرية، وتحليلها، ما كشف العديد من التفاصيل والمعلومات عن المصريين القدماء والحالات المرضية لهم.

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