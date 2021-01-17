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رياضة

سيراميكا كليوباترا يعلن قائمته الرسمية لمواجهة طلائع الجيش في الدوري

الأحد 17/يناير/2021 - 11:20 م
مران سيراميكا كليوباترا
مران سيراميكا كليوباترا
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عبد الله هشام
أعلن هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، قائمة اللاعبين المتواجدين في المعسكر المغلق بالسويس، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش غدا.

سيراميكا كليوباترا يلتقي مع طلائع الجيش في الثانية والنصف عصر غد الإثنين، على ملعب السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويتواجد 21 لاعبا في معسكر الفريق استعدادا لتلك المباراة وهم كالتالي : 

حراسة المرمى: محمود شكري - عامر عامر 

خط الدفاع: طارق سامي - محمود صقر - محمد جمال - عبد الله محمود - رجب بكار - أحمد محسن - سيف تقا

خط الوسط: عاشور الأدهم - محمد توني - كوامي بونسو - عبد الرحمن بودي

خط الهجوم : شادي حسين - شريف دابو - محمد ابراهيم - محمد مسعد - أحمد ياسر ريان - وينفول كوبينا - مصطفى ميسي - أحمد أمين أوفة

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