بكوب من الثلج.. طريقة تحضير فرابيتشينو

قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ طريقة تحضير فرابيتشينو.





مقادير كراميل فرابتشينو المثلج..

كوب ثلج

¾ كوب ماء

¾ كوب حليب مكثف ومحلى

½ 1 كوب حليب

9 ملاعق كبيرة صوص كراميل





2 ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان

طريقة تحضير كراميل فرابتشينو المثلج..





أذيبي القهوة في الماء

ثم ضعيه في الخلاط الكهربائي.

أضيفي الثلج والحليب المكثف و6 ملاعق من الكراميل والحليب، واخلطي لمدة دقيقة.



