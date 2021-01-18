ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تحذير عاجل من الأرصاد بخصوص حالة الطقس.. والقاهرة تسجل 9 درجات

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:22 ص
تحذير عاجل من الأرصاد
تحذير عاجل من الأرصاد بخصوص حالة الطقس.. والقاهرة تسجل 9
Advertisements
نورهان خفاجي - عبد العزيز جمال

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأثنين، و درجات الحرارة المتوقعة علي القاهرة ومدن المحافظات.

وأكدت أن الطقس مائل للبرودة نهارا علي القاهرة والوجه البحري شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة يصاحب ذلك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة.

ويكون الطقس مائل للبرودة نهارا علي السواحل الشمالية للبلاد شديد البرودة ليلا والرياح نشطة ويكون هناك أمطار متوسطة علي مناطق متفرقة.

وتنعدم فرص سقوط الأمطار على محافظات الصعيد، ويبقى الطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

من جانبه ، حذر محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، من عدم التخفيف في الملابس وأنه لابد من ارتداء ملابس شتوية ثقيلة فى الأيام القادمة  نظرا لبرودة الطقس.

وتابع إن فصل الشتاء يتسم بالتقلبات الجوية بصفة عامة والأيام السابقة شهدت تقلبات كثيرة من ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض وجو مليء بالرياح والأتربة.

وأوضح محمود شاهين خلال تصريحات تلفزيونية ، أن الأيام القادمة سيكون الطقس مائلًا للبرودة وستكون درجة الحرارة أقل من 20 درجة، لافتًا إلى احتمالية سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى كبيرة جدا وأمطار خفيفة على القاهرة وستشهد حركة نشطة للرياح.  

وتابع  شاهين ، أن القاهرة ستشهد سقوط أمطار متوسطة وستزداد تدريجيا بعد يوم الأربعاء وستشهد حركة مثيرة للرياح والأتربة ، كما أنه بداية من يوم الأربعاء تزداد الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى. 

وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين  علي القاهرة والوجه البحري 18 للعظمى والصغرى 9، السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 11، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر 20 للعظمى والصغرى 14، شمال الصعيد 19 للعظمى والصغرى 10، جنوب الصعيد 21 للعظمى والصغرى 11. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا بالقاهرة والوجه البحري .. وأمطار على السواحل الشمالية

الأرصاد تحذر: شبورة على الطرق غدا.. وطقس معتدل على مختلف الأنحاء

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة غدا وأمطار متوسطة على عدة مناطق

الأرصاد: موجة غير مستقرة تضرب البلاد.. عواصف ترابية وأمطار لمدة 4 أيام

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة يصاحبه أمطار وعواصف ترابية.. والقاهرة تسجل 9

ترشيحاتنا

اخبار التوك شو.. فيفي عبدة تكشف حقيقة اعتزالها.. لميس الحديدي تكشف حقيقة التعديل الوزاري المرتقب..سموحة يكشف خطورة إصابة الهانى سليمان

دا عقد صلح.. خالد الجندي يفتح النيران على أول سيدة تخضع لزواج التجربة

خلاف بين محمد يوسف وسمير عثمان حول هدف الأهلي في البنك الأهلي

جدل بين عمرو يوسف ودينا الشربيني حول التمييز بين المرأة والرجل

حقيقة لعنة الفراعنة.. وسر قصة الزئبق الأحمر.. زاهي حواس يكشف أسرار لأول مرة مع أحمد موسى

مصر والأردن لهما نفس الوجهة.. مسؤول أردني سابق: مصر هي الضلع الأساسي في المعادلة العربية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زيارة روتينية لطبيب أسنان.. أم تكتشف إصابة نجلها بنوع نادر من سرطان الدم

ضحك هستيري على زوجها.. لقطة عفوية للأميرة ديانا خلال جولة ملكية

تجاهل القطار.. سائق يتوقف بسيارته على القضبان الحديدية لسبب غريب.. صور