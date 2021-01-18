مصر تسجل 890 إصابة جديدة بكورونا و56 حالة وفاة.. وحالة تأهب أمني تحسبا لاحتجاجات مسلحة مؤيدة لترامب.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر.. التحفظ على أموال قيادات بجماعة الإخوان الإرهابية

السعودية.. إصابة 3 مدنيين بقذيفة حوثية استهدفت جازان

الإمارات: لقاح كورونا لجميع المواطنين والمقيمين

السودان: ارتفاع حصيلة اشتباكات دارفور إلى 83 قتيلا و160 جريحًا

الشرطة الروسية تعتقل المعارض أليكسي نافالني فور وصوله إلى موسكو

بايدن ينوي إلغاء حظر سفر مواطني دول إسلامية





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، اليوم الاثنين، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الراي" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 890 حالة إصابة و56 وفاة جديدة بفيروس كورونا مشيرةً إلى خروج 702 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 122993 حالة.





وذكرت "الوطن" أن محكمة مصرية قضت بقبول دعوى قضائية تطالب بالتحفظ على أموال قيادات في جماعة الإخوان المسلمين ونقلها إلى خزينة الدولة.





على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الأنباء" إن الدفاع المدني السعودي أعلن أن ثلاثة مدنيين أصيبوا إثر سقوط مقذوف أطلقه الحوثيون في اليمن على بلدة حدودية بمنطقة جازان جنوب المملكة.





وأوضحت "الجريدة" أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات أعلنت تحديث الفئات التي يمكنها أخذ لقاح كورونا، مؤكدة تضمين جميع المواطنين والمقيمين ابتداءً من عمر 16 سنة للفئات المؤهلة والمستوفية لشروط أخذ اللقاح ضمن الحملة الوطنية للقاح كوفيد-19.





وأشارت "الوطن" إلى لجنة أطباء السودان أعلنت أن حصيلة الاشتباكات القبلية في دارفور غرب السودان ارتفعت إلى 83 قتيلا و160 جريحًا.





دوليًا، ذكرت "القبس" أن الشرطة الروسية اعتقلت المعارض الروسي أليكسي نافالني، مساء الأحد، مباشرة بعيد وصوله إلى مطار شيريميتييفو في موسكو فيما كان يستعد لختم جواز سفره، بحجة انتهاكه شروط عقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ صدرت بحقه العام 2014.





وقالت "الأنباء" إن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يخطط لإنهاء حظر السفر المفروض على الدول ذات الأغلبية المسلمة فور تنصيبه.





وأفادت "الوطن" بأن مسؤولي إنفاذ القانون الأمريكيين أغلقوا مباني الكونجس المحلية في أنحاء البلاد، تحسبًا لاحتجاجات عنيفة محتملة من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب الذين يصدقون مزاعم لا أساس لها بأن تزوير الانتخابات حرمه من الفوز بفترة رئاسة ثانية.





وعبأت أكثر من 12 ولاية حرسها الوطني للمساعدة في تأمين مبنى الكونجرس بكل ولاية في أعقاب تحذير مكتب التحقيقات الاتحادي من احتجاجات مسلحة لمتطرفين يمينيّين ممن شجعهم الهجوم الدامي على مبنى الكونجرس الأمريكي في واشنطن في السادس من يناير الجاري.



