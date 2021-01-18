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محافظات

كفر الشيخ تتلقى 114 ألفًا و90 طلبًا للتصالح في مخالفات البناء

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:56 ص
صدى البلد
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محمود زيدان
أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 114 ألفًا و90 طلب تصالح، مشيرًا إلى أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن مد فترة التصالح لنهاية شهر مارس المقبل، فرصة منحتها الدولة للمواطنين للتصالح، في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ 50 جنيهًا، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40% جديدة، وفقًا لما أعلن عنه بالجريدة الرسمية. 

وفي سياق متصل وفرت الحكومة بالنسبة لمحافظة كفر الشيخ، 9 مراكز تكنولوجية في المدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية "محليات"، واستقبال المواطنين بـ 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح من خلال كارت الفيزا.

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