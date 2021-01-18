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فن

نانسي عجرم لمتابعيها: خليك في البيت

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:01 ص
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة نانسي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 

وظهرت نانسي بإطلالة كاجوال خلال تواجدها في منزلها، وعلقت على الصورة قائلة: "نحن جمعيا في هذا معا ، خليك في البيت". 

تسلّمت نانسي عجرم من أنغامي درع المليون إعجاب، وهي شاركت محبّيها هذا الإنجاز الجديد من خلال صورة نشرتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت: "يسعدني النجاح والتكريم خاصةً عندما يكون مصدره الأوّل والأخير هو الجمهور، وذلك يتجدّد اليوم من خلال درع المليون إعجاب لأغنية "عم بتعلّق فيك" من أنغامي، المنصة التي أحبها ويحبها الجميع. في النهاية تبقى محبة الناس دائمًا التكريم الحقيقي لكل فنّان".
 
من جانبه، قال إدي مارون، الشريك المؤسس في أنغامي إنّ "نانسي عجرم هي من أكثر الفنانات المحبّبات إلى قلوب جمهور أنغامي، وأغانيها تتصدّر الأرقام دائمًا. يسرّنا أن نسلّمها درع المليون إعجاب لأغنية "عم بتعلّق فيك" ونتمنّى لها النجاح المتواصل".
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