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اقتصاد

بكارت شحن.. تركيب 600 ألف عداد غاز مسبق الدفع بنهاية العام المالي

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:22 ص
عداد مسبق الدفع
عداد مسبق الدفع
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مايكل عياد
وجه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بالتوسع في استخدام عدادات الغاز مسبوقة الدفع لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والتيسير على المواطنين، لافتًا إلى أنه تم تركيب حوالي 90 ألف عداد ومخطط الانتهاء من تركيب حوالي 600 ألف عداد بنهاية العام المالي.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع رؤساء شركات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لمتابعة موقف تنفيذ الأعمال في خطة العام المالي الحالي 2020-2021 والتي تستهدف توصيل الغاز الطبيعي إلى 1.2 مليون وحدة سكنية جديدة ضمن خطة الوزارة لزيادة أعداد المستفيدين من هذا النشاط الذي يقدم خدمة حضارية واقتصادية للدولة والمواطن.

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وأشار الوزير -في تصريحات اليوم، إلى أنه من المخطط خلال العام المالي الحالي توصيل الغاز الطبيعي لما يزيد عن 60 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة في عدد من محافظات الجمهورية، وتم تدفيع الغاز فعليًا إلى 34 منطقة منها منذ بداية العام المالي الحالي. 

وأوضح الملا أن المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل يسير بخطى متميزة محققًا نتائج أعمال في خطة العام المالي الحالي بلغت نسبتها 55% منذ بداية يوليو الماضي وحتى منتصف شهر يناير الحالي، وذلك على الرغم من التحديات المفروضة من جائحة كورونا ليصل إجمالي المستفيدين من المشروع إلى أكثر من 11.8 مليون وحدة سكنية على مستوى محافظات مصر منذ بدء النشاط، لافتًا إلى أن الدعم الرئاسي والحكومي للمشروع أسهم بقوة في تحقيق أهداف التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي.

وناقش الاجتماع الإجراءات اللازمة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتطوير القرى الأكثر فقرًا، كما تم استعراض موقف تقدم الأعمال في مبادرة توصيل الغاز الطبيعي للمخابز البلدية المدعمة، والتي تتضمن في مرحلتها الأولى التوصيل إلى 5625 مخبزًا ضمن المناطق المتصلة بالشبكة القومية للغازات الطبيعية يتم العمل على الانتهاء حاليًا من 1800 مخبز تم تسليمها من هيئة السلع التموينية وهذه المخابز كلها ستعمل بالعدادات مسبوقة الدفع.
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