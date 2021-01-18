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تعليم

الجامعة المصرية الصينية تفتح باب القبول بكليتي الهندسة والاقتصاد

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:38 ص
الجامعة المصرية الصينية
الجامعة المصرية الصينية
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قسم التعليم

أعلنت الجامعة المصرية الصينية، فتح باب القبول بكليتي الهندسة والتكنولوجيا، والاقتصاد والتجارة الدولية وذلك للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2020-2021، وذلك للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، أو ما يعادلها من الشهادات العربية أو الأجنبية.

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وأوضح الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة المصرية الصينية ، إنه تسهيلا من إدارة الجامعة للطلاب المتقدمين، تم الغاء اختبارات القبول في المرحلة الحالية بالكليتين، كما سيتم عقد امتحان مستوي لغة انجليزية للمقبولين لبيان مدي الحاجة للحصول على مقررات لغة إنجليزية إضافية.

وأضاف الشيحي أن الجامعة تضم كلية الهندسة والتكنولوجيا، وأقسام هندسة التشييد والبناء، وهندسة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، وهندسة الطاقة والطاقة المتجددة، وقسم هندسة الميكاترونكس، كما تضم كلية الاقتصاد والتجارة الدولية، تخصصات ادارة الأعمال، والتسويق، والاقتصاد الدولي، والتمويل والاستثمار.
وأشار إلى أن الجامعة المصرية الصينية ، تعد الوحيدة في مصر والشرق الأوسط، وأول جامعة تكنولوجية وإنتاجية غير تقليدية، وأنها تقدم برامج دراسية عالية الطلب في أسواق العمل المحلية والعالمية، فضلا عن تقديمها مجالات دراسية غير تقليدية، وتتبع الجامعة إستراتيجية تدريس موجهة نحو ممارسة فعلية لاحتياجات أسواق العمل المختلفة.
ونوه الشيحي إلى أن الإتفاقيات الموقعة بين الجامعة المصرية الصينية والجامعات الصينية الأخرى تتيح للطلاب فرصة تبادل البرامج والحصول على منح دراسية في الصين، فضلا عن الحصول على درجات علمية مزدوجة وبرامج صيفية، بالإضافة إلى فرص تدريب رئيسية في مصر والصين في مختلف البرامج الدراسية التى تقدمها الجامعة. 

وذكر رئيس الجامعة المصرية الصينية أن إدارة الجامعة تتبع أقصى درجات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، في مختلف قاعات الدراسة والمدرجات والمنشآت، إلى جانب إتاحة أفضل وسائل التعليم عن بُعد خلال الفترة الحالية ضمن وسائل الوقاية من فيروس كورونا، فضلا عن تطبيق كافة قواعد التباعد والحماية بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وكافة العاملين في الجامعة.
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