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محافظات

فتح بوغاز الإسكندرية بعد الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:56 ص
ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية
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أحمد بسيوني
أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية إعادة فتح البوغاز في تمام الساعة العاشرة من صباح  اليوم الاثنين بعد الاستقرار النسبي للأحوال الجومائية، حيث عادت حركة الملاحة وتداول البضائع إلى طبيعتها.

ووجه الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، باستمرار متابعة الرصدات الجو مائية تحسبا لأية تقلبات جوية قد تستدعي إعادة غلق البوغاز، وذلك حفاظًا على الأرواح والسفن والأرصفة البحرية منعًا لوقوع أي حوادث أو تأثيرات سلبية.

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وأعلنت هيئة ميناء الإسكندرية عن غلق بوغاز الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، أمس، الأحد، في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرًا، لحين تحسن الأحوال الجوية، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج وسرعة الرياح والضغط الجوي وحرصًا على الأفراد والممتلكات.

ووجّه الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، جميع الإدارات المختصة برفع درجة الاستعداد والاستمرار في متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الأفراد والممتلكات.

وأعلنت محافظة الإسكندرية عن رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة أمس، الأحد، بناءً على التوقعات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية. 

وأشارت المحافظة في بيان، إلى وجود فرص سقوط الأمطار من قبل الظهر بساعات قليلة تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة، ولكن من بعد الظهر قد تغزر قليلا، خاصة على الساحل، وتبقى فرص الأمطار قائمة طوال اليوم على فترات متقطعة ولكن تخف حدتها تدريجيا حتى دخول الليل.

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين توخي الحذر ‏ واتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.
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